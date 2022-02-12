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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| حكاية أول سيارة فيات 128 في مصر.. أسعار جيب 2022 في الإمارات.. أسعار فيات 2022 فى مصر

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

تعرف على حكاية أول سيارة فيات 128 في مصر

تعتبر شركة أو مجموعة فيات (FIAT أو FIAT Group) هي شركة إيطالية لصناعة سيارات الركوب يقع مصنعها الأساسي في تورينتو ، وهى من أقدم شركات السيارات العالمية والأعرق على مر التاريخ وفخر الصناعة الإيطالية ، حيث تم تأسيس الشركة سنة 1899 بواسطة جيوفاني أنييلي ومجموعة من المستثمرين. 

 

مزاد جديد لسيارات ميناء الإسكندرية والدخيلة .. تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة  لوزارة المالية، عن إقامة أولى فعاليات شهر مارس بمزاد سيارات جديد ، والذى سيكون مزاد سيارات جمرك الاسكندرية والدخيلة .

 

القائمة الكاملة لأسعار جيب 2022 فى الإمارات

تعد الاسواق الخليجية للسيارات، من أكبر الأسواق على مستوى العالم ، من حيث تواجد الشركات الخاصة بالسيارات، والتي تحرص على طرح العديد من الطرازات لتلبية احتياجات المستهلكين، حتى أن بعضها يأتي فى بعض الاحيان بإصدار خاص بهذا السوق .

 

تعرف على القائمة الكاملة لأسعار فيات 2022 فى مصر

أصبح السوق المصرى للسيارات ، من اكبر الاسواق فى منتطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، مؤخرا نتيجة الاصلاحات والقرارات الاخيرة التى اتختا القيادة السياسية ، لعودته الى طبيعته مرة اخرى ، بعد تاثره بتداعايات جائحة كورونا كباقى دول العالم .

 

لشهر يناير.. تعرف على أعداد السيارات الجديدة المرخصة في الشارع المصرى

اعلنت الادارة العامة للمرور ، تقرير مؤخرا يوضح اعداد السيارة المرخصة فى الشارع المصرى ، لشهر يناير الماضى من عام 2022  .

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