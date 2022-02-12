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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على القائمة الكاملة لأسعار فيات 2022 فى مصر

فيات تيبو
فيات تيبو

أصبح السوق المصرى للسيارات ، من اكبر الاسواق فى منتطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، مؤخرا نتيجة الاصلاحات والقرارات الاخيرة التى اتختا القيادة السياسية ، لعودته الى طبيعته مرة اخرى ، بعد تاثره بتداعايات جائحة كورونا كباقى دول العالم .

ولكن النشاط الملحوظ فى السوق المصرى الفترة الاخيرة بحركة البيع والشراء ، ادى الى تسابق جميع شركات السيارات العالمية المتواجدة بالسوق المصرى لطرح موديلات 2022 من طرزاتها المختلفة .

ومن بين هذه الشركات تاتى الشركة الايطالية العريقة فيات ، التى تعتبر من اقدم الشركات تواجدا بالسوق المصرى ولها عشق خاص وارتباط بالشعب المصرى ، وخلال السطور التاللية سنتعرف لى القائمة الكاملة لاسعار شركة فيات موديل 2022 فى مصر .

1- فيات تيبو

فيات تيبو

- أوتوماتيك / ENTRY GRADE 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر  279,900 جنيه

- أوتوماتيك / HB / ENTRY GRADE 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر  299,900 جنيه

- أوتوماتيك / MIDE GRADE 2022 بسعة محرك 1600 CC 319,900 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعة محرك 1600 CC 339,900 جنيه

- أوتوماتيك / HB / HIGHLINE 2022 بسعة محرك 1600 CC 349,900 جنيه

 

2- فيات فيورينو

فيات فيورينو

- أوتوماتيك  2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر  234,900 جنيه

 

3- فيات دوبلو

فيات دوبلو

- مانيوال / MAXI VAN 2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر  270,000 جنيه

- مانيوال / CNG VAN 2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر  320,000 جنيه

- مانيوال / COMBI 2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر  340,000 جنيه

 

4- فيات 500

فيات 500

- أوتوماتيك / PANORAMA 2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر  339,900 جنيه

- أوتوماتيك / CABRIO 2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر  379,900 جنيه

 

5- فيات 500C

فيات 500C

- أوتوماتيك / CABRIO 2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر  379,900 جنيه

 

6- فيات 500 X

فيات 500 X

- أوتوماتيك / CROSS ENTRY 2022 بسعة محرك 1400 CC تربو بسعر  409,900 جنيه

- أوتوماتيك / CROSS HIGHLINE 2022 بسعة محرك 1400 CC تربو بسعر  454,900 جنيه

- أوتوماتيك / A/T SPORT AWD 2022 بسعة محرك 1400 CC تربو  بسعر  509,900 جنيه

 

7- فيات دوكاتو

 فيات دوكاتو

- مانيوال 2022 بسعة محرك 2300 CC بسعر 460,000 جنيه

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