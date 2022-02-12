تعرف على القائمة الكاملة لأسعار فيات 2022 فى مصر

أصبح السوق المصرى للسيارات ، من اكبر الاسواق فى منتطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، مؤخرا نتيجة الاصلاحات والقرارات الاخيرة التى اتختا القيادة السياسية ، لعودته الى طبيعته مرة اخرى ، بعد تاثره بتداعايات جائحة كورونا كباقى دول العالم .
ولكن النشاط الملحوظ فى السوق المصرى الفترة الاخيرة بحركة البيع والشراء ، ادى الى تسابق جميع شركات السيارات العالمية المتواجدة بالسوق المصرى لطرح موديلات 2022 من طرزاتها المختلفة .
ومن بين هذه الشركات تاتى الشركة الايطالية العريقة فيات ، التى تعتبر من اقدم الشركات تواجدا بالسوق المصرى ولها عشق خاص وارتباط بالشعب المصرى ، وخلال السطور التاللية سنتعرف لى القائمة الكاملة لاسعار شركة فيات موديل 2022 فى مصر .
1- فيات تيبو
- أوتوماتيك / ENTRY GRADE 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 279,900 جنيه
- أوتوماتيك / HB / ENTRY GRADE 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 299,900 جنيه
- أوتوماتيك / MIDE GRADE 2022 بسعة محرك 1600 CC 319,900 جنيه
- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعة محرك 1600 CC 339,900 جنيه
- أوتوماتيك / HB / HIGHLINE 2022 بسعة محرك 1600 CC 349,900 جنيه
2- فيات فيورينو
- أوتوماتيك 2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر 234,900 جنيه
3- فيات دوبلو
- مانيوال / MAXI VAN 2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر 270,000 جنيه
- مانيوال / CNG VAN 2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر 320,000 جنيه
- مانيوال / COMBI 2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر 340,000 جنيه
4- فيات 500
- أوتوماتيك / PANORAMA 2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر 339,900 جنيه
- أوتوماتيك / CABRIO 2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر 379,900 جنيه
5- فيات 500C
- أوتوماتيك / CABRIO 2022 بسعة محرك 1400 CC بسعر 379,900 جنيه
6- فيات 500 X
- أوتوماتيك / CROSS ENTRY 2022 بسعة محرك 1400 CC تربو بسعر 409,900 جنيه
- أوتوماتيك / CROSS HIGHLINE 2022 بسعة محرك 1400 CC تربو بسعر 454,900 جنيه
- أوتوماتيك / A/T SPORT AWD 2022 بسعة محرك 1400 CC تربو بسعر 509,900 جنيه
7- فيات دوكاتو
- مانيوال 2022 بسعة محرك 2300 CC بسعر 460,000 جنيه