تسبب السمنة .. اِبتعد عن نوعين من المواد الغذائية |فيديو

حذرت دعاء سهيل، استشاري التغذية من تناول الوجبات السريعة نظرا لاحتوائها على سعرات حرارية كبيرة والتى تشمل البطاطس المقلية ، المياه الغازية وتسبب السمنة خاصة مع صعوبة حرقها في حالة تناولها فى ساعات متأخرة من الليل.



وأضافت “سهيل” خلال استضافتها ببرنامج ست الستات والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن نظام التخسيس وانقاص الوزن يعتمد فى الأساس على تنظيم مواعيد تناول وجبات مريض السمنة والامتناع عن تناول الوجبات الغذائية بعد 7 مساء.

وأشارت دعاء سهيل، إلى أن السبب الرئيسى فى الابتعاد عن تناول الوجبات ليلا أن ماكينات الحرق تنشط نهارا وبخلاف ذلك تضاعف معدلات السمنة ، منوهة أن السمنة ليست بالوراثة ولكنها تحدث أكثر بالسلوك وأن تحديات الأكل من الأشياء التي تساعد على السمنة وزيادة الوزن حيث إنها تقوم بالضغط على المعدة وبالتالي تكبرها.