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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس شباب النواب يهنئ النادي الأهلي بالحصول على برونزية كأس العالم للأندية

النادي الأهلي
النادي الأهلي

هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، النادي الأهلي لحصوله علي المركز الثالث  في بطولة كأس العالم للأندية ، ليتوج بالميدالية البرونزية بعد اداء مبهر بعد تغلبه علي فريق الهلال السعودي الشقيق.

وقال رئيس لجنة الشباب : باسمي وأسم اعضاء لجنة الشباب أهنئ فريق  النادي الأهلي بالحصول على  الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية ، وهو ما يعكس التفوق الرياضي الكبير للكرة المصرية وتحقيقها العديد من الانجازات الكبيرة ".

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن النادي الأهلي قدم أداء راقي  منذ اليوم الأول بالبطولة استحق عليه احترام الجميع ، وجاء فوزه اليوم علي نظيره الهلال السعودي ليتوج  مشواره الكبير في البطولة  ليحقق مركز ثالث العالم رغم السفينتان التي عاني منها بسبب بطولة أمم افريقيا.
وأعلن  النائب الدكتور محمود حسين ، دعم اللجنة للنادي الأهلي وجميع الفرق المصرية من أجل رفع أسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية موجها التهنئة  لجماهير النادي الأهلي وللكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الادارة بمناسبة الحصول علي برونزية العالم في تلك البطولة المهمة. 

الأهلى كأس العالم للاندية إفريقيا النادي الأهلي مجلس النواب

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