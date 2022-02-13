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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : الدولة المصرية صاحبة خبرة في التعامل مع فئة العمالة غير المنتظمة

النائبة سحر العشري
النائبة سحر العشري

قالت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب،  أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة ، خاصة بعد جائحة كورونا، منوهة أن الدولة قدمت نموذج كبير في الاهتمام   بملف العمالة  غير المنتظمة من  صرف دعم نقدى طوال الجائحة، مما جعلها صاحبة خبرة في هذا الشأن.


وتابعت العشري ان حديث وزارة التضامن على اعداد قانون خاص بالعمالة الغير منتظمة، يأتي في اطار العمل على حياة كريمة لهم، خاصة بعد جائحة كورونا والتي أثرت على كافة الفئات وبالاخص العمالة غير المنتظمة.


ونوهت عضو مجلس النواب ان قانون العمل قدم لهم حقوق كبيرة، حيث انشاء صندوق خاص بهم، يهدف لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، من خدمات علاجية ودعم في التشغيل ومنح اجتماعية.
 

التضامن مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة جائحة كورونا

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