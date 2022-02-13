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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاحد، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها سجلت 28 إصابة محلية بالفيروس، و39 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

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الصحة العالمية: أفريقيا أصبحت قادرة على السيطرة على كورونا

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كما تم تسجيل ما مجموعه 34 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 804 مرضى بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

ويبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 106930 مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 منذ يناير من العام الماضي.

فيما عرضت فضائية " سكاي نيوز " تقريرا عن الحالة الطبية للقارة الافريقية ، وأخر ما تم الوصول إليه فيما يخص جائحة كورونا .

وأفاد التقرير ، أن الصحة العالمية أعلنت أن قارة أفريقيا باتت لديها الاستطاعة على السيطرة على الجائحة .

كما وصرحت المديرة الإقليمية للقارة أن هناك بشرى بأن القارة أصبحت لديها السيطرة للتغلب على جائحة كورونا ، خاصة مع زيادة وتيرة التطعيمات . 
 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الصحة العالمية جائحة كورونا الصين

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