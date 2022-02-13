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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للنظافة بمدن مطروح

حملات مكبرة للنظافة واستجابة فورية لشكاوى المواطنين في مطروح

حملات نظافة بمطروح
حملات نظافة بمطروح

 طالب  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة قرى واحياء ومراكز المدن للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لاستعادة الشكل الحضاري للمحافظة.

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 وأكد على ضرورة  الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها والاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالنظافة والمخلفات والعمل على سرعة حلها والتيسير عليهم .

وفى هذا السياق نفذت مدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة للنظافة لرفع المخلفات والقمامة من الطرق والشوارع والميادين بصفة دورية بالإضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وخدمات  تمهيد الطرق  تحت اشراف رؤساء  المدن للنهوض بقطاع النظافة  والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

و قامت  إدارة  النظافة  بمجلس مدينة الضبعة بمواصلة أعمال النظافة والتجميل بمناطق متفرقة بالمركز " شمل منطقة  شارع المستشفى - شارع مركز الشباب - شارع مطحن الدقيق    كما تم تنظيف وتجميل المدخل الرئيسي للمدينة   وتسوية المقلب العمومي للمدينة  بالإضافة إلى بتكثيف أعمال الانارة العامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح ضمن  خطة المركز في تأهيل وصيانة الدورية للكشافات.

كما واصل  مجلس مدينة سيوة أعمال النظافة والتجميل بمناطق مدخل المدينة، ميدان السوق، ميدان المسجد الكبير، و شارع أنور السادات، وشارع المعهد الأزهري والرمل وابو بكر الصديق ، كما تم تمهيد الشوارع الرئيسية بمناطق سيدي عبدالسلام، و المعمل، مضيفاً بأن أعمال النظافة والتجميل تتم يومياً وعلى مدار الأسبوع حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى صحة وسلامة المواطنين. كما قام المركز بتنفيذ عدد من المطبات الصناعية بمدخل مدينة سيوة لتوفير سبل الامان والسيولة المرورية بشوارع المدينة.

وكثف مجلس مدينة الحمام جهوده فى رفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية و المقالب الفرعية بشوارع المدينة شمل مناطق  شارع اسكندرية والشوارع المتفرعة منه  شارع ابوبكر الصديق  شارع السنترال  قريه السلام والشوارع المتفرعة  ومناطق مدرسه فنوش وشارع عائلة زهيرد  و شارع بلال بن رباح  وشارع مدرسه أم المؤمنين وشارع مكتب التأمينات ومنطقة حفر الباطن  والعزبة الشرقية .

وأكد محافظ مطروح على استمرار الاعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة مع تنظيم مسابقات للنظافة والخدمات المقدمة  بين الأحياء بمختلف مدن المحافظة لاختيار ( أفضل حي) طبقا لجهوده المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة ومدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في الشارع  .

حملات نظافة بمطروح
حملات نظافة بمطروح
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