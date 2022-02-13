لـ مناعة جسمك .. 3 فيتامينات فى مكمل غذائي واحد

قال الدكتور مصطفى حامد، استشاري أمراض الباطنة والصدر، إن المكمل الغذائى " كلوسيز" يمتاز بإحتوائه على 3 فيتامينات وهما أوميجا ، فيتامين أ ، د .

وأضاف مصطفى حامد خلال لقائه برنامج "سفرة وطبلية" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الكلوسيز يحتوى على زيت كبد الحوت والذى يختلف بدوره عن زيت السمك والذى يحتوى على أوميجا 3 فقط .

وأشار مصطفى حامد إلى أن لتقوية مناعة الجسم يجب تناول الطعام الذي يحتوي على أوميجا 3، وفيتامين د، وفيتامين أ، منوهاً أن كلوسيز يحتوي على كل هذه الفيتامينات.

وأوضح مصطفى حامد أن جهاز المناعة يقوم بإفراز دفاعات معينة ضد فيروس أو عدوى معينة، منوها أن المادة الخام “كلوسيز” مستوردة من الخارج ، وهو مفيد لأصحاب الأمراض المزمنة من الضغط ، السكري بالإضافة لدرجة أمانه وسلامته ومتاح إعطائه للأطفال من عمر عام .