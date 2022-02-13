حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة إيسترن كومباني

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:-

قائمة الاتحاد السكندري

وحرص محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على حضور مران التدريبات الجماعية للفريق الأول مساء اليوم بالمعسكر المغلق استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني ببطولة الدوري المصري.

وطالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في المباراة وحصد الثلاث نقاط من أجل الارتقاء بجدول ترتيب الدوري المصري

وأكد محمد مصيلحي ان مجلس الادارة يقدم مالديه لتلبيه احتياجات اللاعبين والجهاز الفني مشيرا الي ضرورة مواصلة الانتصارات لاسعاد جماهير زعيم الثغر

قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني غدا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لضمان استعداد اللاعبين بصورة جيدة في ظل رغبة الجهاز الفني تحقيق الفوز والوصول للمربع الذهبي

ويهدف حسام حسن لتحقيق مركز مناسب ببطولة الدوري هذا الموسم في ظل امتلاكه لاعبين علي أعلي مستوي وتلبيه كآفة متطلباتهم من مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي.

وحذر حسام حسن لاعبيه من التهاون أمام ايسترن كومباني وتفادي كافة الأخطاء خصوصا الدفاعية التي تتتسب في فقدان الفريق نقاطا مهمة في الوقت القاتل

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد ١٢ نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري