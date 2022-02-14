نصائح مهمة لتجنب حوادث التسرب... أحمد محمود يوضح.. فيديو

قال المهندس احمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة"إيجاس" للتخطيط ومشروعات الغاز، إنه خلال شهر يناير وفبراير نعاني من درجة برودة معينة وبالتالي ينتج عنه اختناق لعدة أسباب منها سحب الأكسجين من المكان عند اشتعال السخان الغاز .

واضاف احمد محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن السخان الغاز يحتوي دائما علي ما يسمي " بالهواية " وهي المسئولة عن أمداد السخان بالأكسجين الازم لعملية الاشتعال ، وبالتالي فان السخان لن يحتاج إلي سحب الأكسجين من المنزل ولن تحدث عمليات الاختناق .

وأوضح أحمد محمود ، إن اغلب العملاء يقمون بأغلاق هذه الهواية وبالتالي يأتي المشكلة من هنا لان السخان عند الاشتعال يسحب الغاز المتواجد في المكان ، مؤكدا أن الهواية متواجدة مع السخانات الغاز بشكل إجباري ولا يجب أغلاق الهواية لأي سبب من الأسباب .

وتابع : أن الغاز ليس له رائحة ولكننا نضف له الرائحة حتي يميزه العميل عند حدوث أي تسرب وقمنا بعمل محابس أمان يمكن للعمل قفل الغاز من خلال لها والاتصال برقم الطوارئ 129 لافتا الي ان سيارات الطوارئ متواجدة في الشارع 24 ساعة .