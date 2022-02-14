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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لـ خلافات سابقة .. إصابة شخصين في شجار عنيف بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين قاما بالتعدى على آخرين بإستخدام سلاح أبيض في مشاجرتين متفرفتين بالقاهرة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "مصاب بجرح طعنى بالبطن") إثر إدعاء مشاجرة .

بالإنتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص ، بسبب خلاف فيما بينهما حال تواجدهما على إحدى المقاهى تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليـه بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته مُحدثاً إصابته، ولاذ بالفرار .

وبإستهداف المتهم أمكن التوصل إلى إختبائه بشقة سكنية كائنة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى المستشفيات بإستقبالها (بائع متجول ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى بالجسم.

بالإنتقال والفحص تـبـيـن أنـه حـال تـواجـد المصـاب بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثا إصابته ولاذ بالفرار عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السـلاح الأبيض المُستخدم فـى إرتكاب الواقعـة

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اصابة مشاجرة مديرية امن القاهرة مشادة كلامية إصابة شخصين

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