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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 و10 سنوات لـ متهمين في خلية الزيتون الإرهابية

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

عاقبت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، متهما بالسجن المشدد 15 عاما، وآخر بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ "خلية الزيتون".

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صدر الحكم برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على  أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة  من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

السجن المشدد خلية الزيتون أخبار المحاكمات محكمة جنايات القاهرة محكمة طرة

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