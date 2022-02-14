أمين الفتوى:قراءة بيانات الفتاة المُعجب بها على السوشيال ميديا جائز في هذه الحالة

أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يمكن استخدام السوشيال ميديا لمعرفة بعض المعلومات عن الفتاة التي يعجب بها الشخص.

وأضاف عاشور، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن قراءة بيانات عن الفتاة المعجب بها من خلال صفحتها على السوشيال ميديا جائز إذا كانت نيته خيرا، متابعا أن الزوجة ليس واجبا عليها الإنفاق في البيت.

وأكد مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق مباح ولكنه بغيض لأنه يسقط أسره، مشيرا إلى أن الشباب أصبح يستغني عن الزواج بالسوشيال ميديا والتي أصبحت سببا في زيادة الشكوك في العلاقة بين الرجل والمرأة.