رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي قادة البحرين في المنامة



يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين البحرينيين في المملكة، في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيلي للدولة الخليجية.

وكان في استقبال بينيت لدى وصوله إلى المنامة مساء الاثنين، وزير خارجية البحرين، بينما تم تزيين المطار بهذه المناسبة بأعلام البلدين.





ومن المقرر أن يجتمع بينيت مع ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ثم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين ولقاءات مع الجالية اليهودية.



وأصبحت البحرين والإمارات أول دولتين خليجيتين تقيمان علاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية في سبتمبر 2020.

وسبق أن وقّعت كلّ من مصر (1979) والأردن (1994) معاهدات سلام مع إسرائيل.

وتأتي الزيارة بعدما قام بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارات رسمية إلى الإمارات في الأسابيع الأخيرة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زار البحرين في أوائل فبراير لتوقيع اتفاقية دفاعية مع المملكة، في منطقة بحرية تعبرها مئات ناقلات النفط يوميّا.

وبعد اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين، تستعد إسرائيل لإرسال ضابط بحري للتمركز في الدولة الخليجية التي تستضيف مقرّا لأسطول البحرية الأمريكية الخامس.

وقبيل إقلاع طائرته الاثنين، قال رئيس الوزراء إنه ”من المهم، خصوصا في هذه الأوقات المضطربة، أن نرسل من هذه المنطقة رسالة حسن نية وتعاون ووحدة ضد التحديات المشتركة“.

ووفق بيان نشره حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر، سيبحث بينيت في البحرين ”سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية السلام والتقدم والازدهار في المنطقة، خاصة النهوض بالقضايا الدبلوماسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار“.

ولفت البيان إلى أن ولي العهد البحريني سلمان بن حمد وبينيت التقيا في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي عُقد في شهر نوفمبر الماضي بمدينة غلاسكو الاسكتلندية، والذي وجّه خلاله ولي العهد البحريني الدعوة لرئيس الوزراء إلى القيام بأول زيارة رسمية إلى مملكة البحرين.