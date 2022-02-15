وزيرة البيئة: شرم الشيخ جاهزة لاستقبال واستضافة قمة المناخ المقبلة.. مصر ستطلق مبادرات خاصة بالطاقة.. COP27 تهدف إلى تنفيذ قرارات جلاسكو من الشركاء وتحقيق أهداف التكيف

الدكتور ياسمين فؤاد:

تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء للإشراف على الاستعدادات الخاصة بقمة المناخ

توجد ٣ لجان تعمل حاليًا وهى لجنة سياسية فنية وأخرى تنظيمية ولوجستية ولجنة خاصة بالماليات

التقت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بـ فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية؛ لبحث التعاون المشترك، وإمكانيات الوكالة للمشاركة فى قمة تغير المناخ COP27 التي تستضيفها مصر نهاية العام الجاري بشرم الشيخ من خلال تقديم الدعم الفني والخبرة فى تحويل الطاقة وذلك على هامش معرض مصر الدولي للبترول.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، أن مصر على أتم استعداد لاستقبال واستضافة قمة المناخ المقبلة وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، كما توجد ٣ لجان تعمل حاليًا وهى لجنة سياسية فنية وأخرى تنظيمية ولوجستية ولجنة خاصة بالماليات ويقوم برئاسة المؤتمر والتنسيق له وزيرا الخارجية والبيئة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر على الجانب الوطني لديها استراتيجية وطنية للتصدى بفاعلية لآثار وتداعيات التغير المناخي وتعمل على تحديث وتطوير مساهماتها المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات ونعمل أكثر على تطوير الطاقة المتجددة ولدينا استراتيجية الهيدروجين الأخضر بقيادة وزير الكهرباء والطاقة، مضيفة أننا نود أن نطلق مبادرة أو مبادرتين حول التحول للطاقة حيث بحثت إمكانية تطوير ذلك من خلال تقديم الدعم الفني والخبرة.

وأكدت:"نهدف فى مؤتمر تغير المناخ COP27 إلى تنفيذ قرارات جلاسكو من الشركاء وتحقيق أهداف التكيف، والعمل على دعم الدول النامية في أفريقيا بمساعدة الدول المتقدمة من خلال التمويل".

من جانبه أشار فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ (COP27) لتمثيل أفريقيا، مبديا استعداد الوكالة لمساعدة مصر فى تنظيم واستضافة هذا الحدث الهام وتقديم الدعم الفني والخبرات لمصر فى الموضوعات الخاصة بقطاع الطاقة، منوها بأنه خلال قمة المناخ القادمة COP27 سيكون الهدف هو وضع بعض الاستثمارات فى مجال التكيف.