العقيد بول هنري سانداغو دومبيا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لبوركينا فاسو

أدى العقيد بول هنري سانداغو دومبيا اليمين الدستوري كرئيس لبوركينا فاسو أمام المجلس الدستوري للبلاد خلال مراسم بثها التلفزيون الوطني وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع من توليه السلطة.

وقال الرئيس دومبيا - أثناء أداء القسم أمام المجلس الدستوري البوركيني، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - إنه "يقسم أمام شعب بوركينا فاسو على أن يحافظ ويحترم ويدافع عن الدستور والقوانين في البلاد".