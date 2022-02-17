تكريم حسين فهمي وعمرو سعد.. التفاصيل الكاملة لـ"الأقصر للسينما الإفريقية"

أقام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مؤتمرا صحفيا، لإعلان تفاصيل دورته الحادية عشرة والتي تقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وذلك اليوم الأربعاء 16 فبراير ، بحضور محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان عزة الحسيني مدير المهرجان ، وقدم وقائع المؤتمر الصحفي الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر مدير المركز الإعلامي بالمهرجان .

حضر المؤتمر أعضاء اللجنة العليا والنجوم منهم الدكتورة أماني الطويل وصبري فواز والفنان حسين فهمي والفنان محي اسماعيل والمخرج مجدي أحمد علي والفنان أحمد مجدي والفنانة هبة عبد الغني والمخرج أمير رمسيس والناقد أحمد شوقي وعدد كبير من وسائل الاعلام المتعددة .

بدأ المؤتمر بكلمة لمحمود حميدة رئيس شرف المهرجان قال فيها : سعيد جدا بمهرجان الأقصر، لأني أؤمن بأهميته ، فهو يلاقي صعوبات شديدة، وعدم تفهم من كافة الأطراف التي يتعامل معها بأهميته، ولذلك أطالب بتغيير مفهوم " الاسبونسر"، وأرجو من كل من يدعم هذا المهرجان أن يتغير مفهومهم تجاهه، وهو أن يكون كل الأطراف "كسابنه" وليس من منظور التكافل الاجتماعي، ولابد أن يكون للمهرجان داعم رئيسي بعقد لا يقل عن ٢٠ سنة، وهنا أشير إلى أهمية المهرجان في القارة الإفريقية، واتمني من جميع المتعاونين في المهرجان أن ينظروا إلى أهميته الحقيقية ونحن في البلد نعمل على التنمية المستدامة".



كما أعلن حميدة عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وتضم : المخرج موسى توريه من السنغال، والمخرج يسري نصر الله من مصر، والمخرجة أبولين تراوري من بروكينا فاسو، والناقد كمال بن وناس من تونس، والممثل جيمي جان لوي من هاييتي ، ويتنافس في هذه المسابقة 10 أفلام هي الفيلم المصري "2 ميدان طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، و"حبيبة"، إخراج حسن بن جالون، من المغرب، "زوجة حفار القبور" إخراج خضار أحمد من الصومال، و"الاتفاق"إخراج ليا مالي وفرانك تييري من الكاميرون، و"أرجو" إخراج عمر بالقاسم من الجزائر، و"مسعود" إخراج إيمانويل روتوبام من بوركينا فاسو، و"ابتعد" إخراج ستانلى اوكيهواري من نيجيريا، و"ماريا كريستو" إخراج بول اس ويلو من زامبيا، و"توالت افريقيا العام"إخراج كوفي اوفوسو يبوا من غانا، و"ماشية لجهنم" إخراج اسمهان لحمر من تونس.

وفي كلمته قال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية : بدأنا عقد جديد ثان لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ، فكرة المهرجان بدأت معي والمخرجة عزة الحسيني وكانت ملامح المشهد الأول في الدورة الأولي في خيالنا ولم يكن لدينا أي ملامح عما سيحدث بعدها، ولكن بدأنا وتوالت الايام والدورات بعدها وكان الداعم الأساسي للمهرجان هو كل دول أوروبا، إلا أن الفنان محمود حميدة حينما طلبنا منه أن يكون رئيس شرفيا للمهرجان كان متخوفاً من أن لا يكون هناك عمل فعلي، إلا أنه كان متحمساً وبالفعل قام بالدعم الكامل للمهرجان وكلمته التي نوه فيها اليوم لضرورة وجود داعم مستمر للمهرجان هي حقيقة بالفعل نحتاجها لأننا نواجه الكثير من الصعوبات كل عام ليظهر بالشكل اللائق بإسم مصر.

كما أعلن سيد فؤاد رئيس المهرجان عن إقامة ندوة رئيسية في اطار شعار " إعادة اكتشاف مصر " تتضمن مناقشة كيفية دعم وتسهيل التصوير الأجنبي في مصر ، وغيرها من المحاور والندوات الخاصة بالاحتفال بمئوية توت عنخ آمون ومرور 200 عام علي فك رموز حجررشيد ، كما أعلن عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة والتي تتكون من : المخرجة كاتي نيداي من السنغال، الناقدة فيبي كيورا من أوغندا، ومدير التصوير محمود عبد السميع من مصر، والمخرج محمد صيام من مصر، والمخرج بيتر سيدوفيا من غانا.

ويتنافس في هذه المسابقة 11 فيلما هي : "نجمة الصباح" إخراج نانتناينا لوفا من مدغشقر، و"كلاب العقيد الضالة" إخراج خالد شمس من جنوب إفريقيا- ليبيا، و"مكان يسمى وهالا" إخراج يورجن الينجوس من توجو، و"فايا دايي" إخراج جيسيكا بشير من إثيوبيا، و"كاسونجو" إخراج جورج سينجا من كونغو، و"يأخذ النعمة شخص" إخراج السيد والسيدة ندوى ماتشكيزى من جنوب افريقيا، و"الذهب ومال" إخراج ايريك ريفو من مالي، و"الملجأ الأخير" إخراج اوسمانى سماسيكو من مالي، "شخوص عالمنا التحتي" إخراج هيثم شري من مصر، و"العالقات" إخراج ميريام من المغرب، و"الأسود العواجيز" إخراج إبراهيم عباس من مصر.

كما كشفت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان عن إنطلاق مشروع "ڤاكتوري" لدعم وتطوير مشاريع الأفلام التسجيلية الطويلة للمخرجات الشابات من إفريقيا والشرق الأوسط، والذي سيتم من خلاله التعاون أيضاً من خلاله توقيع بروتوكول مع مؤسسة "دوكس بوكس" وهي من أهم المؤسسات التي تنشغل بالفيلم التسجيلي في ألمانيا والتي ترأسها المخرجة جيهان الطاهري ، كما أعلنت الحسيني عن تقديم ومناقشة تقرير منظمة اليونسكو عن الأفلام والسينما الأفريقية والتي سيتم ترجمته وتقديم نسخته العربية من خلال مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وأعلنت الحسيني عن مسابقة (إعادة إكتشاف مصر) والتي سيتم إطلاق الهاشتاج الخاص بها اليوم عقب المؤتمر الصحفي لاختيار أفضل ثلاث صور تستعرض جمال مصر واستضافتهم لحضور فعاليات المهرجان هذا العام، وهي المسابقة التي تبناها الممثل محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان.

وقالت الدكتورة أماني الطويل خبير الشئون الافريقية وعضو اللجنة العليا للمهرجان : ان السينما هي احدي آليات السياسة، حيث أن مهرجان السينما الافريقية يحقق ما اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث أنه كان قد أعلن عام ٢٠٢٢ هو عام منظمات المجتمع المدني ، والذي يصنع هذا المهرجان مؤسسة المجتمع المدني الذي يهتم بكافة الاحتياجات الفنية والثقافية والاجتماعية ومهرجان السينما الافريقية يهتم بكل هذه الروافد المهمة التي تساهم في تحسين مستوى الحياة الاجتماعية .

كما تحدث الفنان صبري فواز عن ذكرياته في الدورة الأولي فهو من مؤسسي المهرجان وعضو اللجنة العليا في الدورة الحالية ، وأشار لرد فعل الجمهور وفرحتهم بالمهرجان الذي حقق صدي واسع في أفريقيا ، واعتبر هذا المهرجان مهم سياحيا وفنيا وثقافيا.

وأعلن فواز عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير، وتتكون من : المخرج خالد الحجر من مصر، المخرجة فاتوماتو كوليبالي من مالي، والناقد أحمد شوقي من مصر ، والمخرج داوود ولاد السيد من المغرب، والممثلة غالية بن علي من تونس ، ويعرض في هذه المسابقة ، 15 فيلما وهي : "أزمة قلبية إخراج مننهلى لوثولى، من جنوب افريقيا، و"16 جولة" إخراج اوساما موكوايا من اوغندا، و"نصف روح" إخراج مروان طرابلسي من تونس، و"مع السلامة دامار" إخراج ديفيد ايدم دتيب من غانا، و"مينيزى" إخراج اليزابث اسودونج ليمو من توجو، و"خيط رفيع" إخراج وجدان خالد من المغرب، و"بلاط الملك" إخراج اميمديه باكوم نكولو من الجابون، و"أين أنا" إخراج دنيس ميالا من أنجولا، و"بيبى بلوز" إخراج ديوب مامامدو من السنغال- فرنسا، و"نكون عظاما" إخراج دينيس فاليرى نداييشيمي من رواندا، و"بتول" إخراج محمد زهران من مصر، و"أوضتين وصالة" إخراج مينا ماهر من مصر، و"جنازة حارة" إخراج محمد محمود من مصر، و"الوصول مـتأخر" إخراج ضحى حمدى من مصر، و"خريطة" إخراج ماجي مورجان من مصر .

واستدعي مقدم الحفل جمال عبد الناصر النجم الكبير حسين فهمي الحاصل علي انجاز العمر في المهرجان ليلقي كلمة فقال : لابد ان يكون لهذا المهرجان أهمية على خارطة المهرجانات بشكل اكبر ، لان مكانة الاقصر مهمة على مستوى البشرية وليس على مستوي المهرجان فقط وأتمنى لهذا المهرجان النجاح لأنه يستحق .

كما تحدث المخرج مجدي أحمد علي، خلال كلمته : لايوجد توريث للريادة ونحن سعداء بكل التطورات ولكن الحديث عن الريادة والثقافة والدعم لابد أن يتحول لحقيقة وأنا سعيد بمشاركتي في المهرجان بعرض فيلمي " 2 ميدان طلعت حرب " كعرض أول عالمي وانتظر الاّراء .

وفي كلمته أشار النجم محي اسماعيل إلي ندوته في المهرجان التي تحمل عنوان " السيكودراما في السينما المصرية " والتي سيستعين فيها بنماذج من أعماله وقال مازحا : مصر تمتلئ بالأثرياء فلماذا لا يدعم المهرجان رجال الأعمال ؟

وأعلن مقدم المؤتمر ومدير المركز الاعلامي جمال عبد الناصر عن لجنة تحكيم وأفلام مسابقة الدياسبورا ، وتضم : المخرج رشيد مشهراوي من فلسطين، والمنتجة درة بوشوشة من تونس، والممثل أحمد مجدي من مصر، ويتنافس 9 أفلام في مسابقة الدياسبورا هي: "طفل شخص أخر" إخراج باتريشيا كويندى من فرنسا، و"كل الليالي" إخراج لطيفة سعيد من "تونس – فرنسا"، و"امبراطورية الصمت" إخراج تييرى ميشل من فرنسا، و"برنس" إخراج ليزا بيرويرث من ألمانيا، و"صوت زهور قصب السكر" إخراج نيكولا سري من فرنسا، و"بعيدا بقدر ما أستطيع السير" إخراج ستيفان ارسينجيفيك من صربيا- فرنسا، و"غد مشرق" وإخراج ياسين قنيا من فرنسا، و"ملوك الرومبا" إخراج آلان برين من الولايات المتحدة- بيرو، و"صلوات دلفين" إخراج روزين مباكام من كاميرون.

كما اعلنت الاعلامية هالة الماوي عن إصدارات المهرجان وعن أسماء المكرمين فالمهرجان يكرم في دورته الحادية عشرة ، عددا كبيرا من الفنانين وهم: المخرج السنغالي الراحل جبرييل مامبيتي والذي تحمل دورة هذا العام اسمه، ويمنح جائزة "إنجاز العمر" للنجم الكبير حسين فهمي ، ويهدي المهرجان دورته لروح كل من: الفنانة المصرية هدى سلطان، والفنان المصري محمود مرسي، والمخرج المغربي محمد إسماعيل ، كما يكرم النجم المصري عمرو سعد، والفنانة البوركينية أبو لين تراوري، والفنانة الجزائرية بيونه، والمخرج التونسي فريد بوغدير، واختار المهرجان دولة أوغندا ضيف شرف الدورة الـ11.

ويقيم المهرجان برنامجا خاصا لتنمية الجمهور المحلي ودعم المواهب بصعيد مصر، حيث يقدم 8 ورش فنية، وهي: "الإخراج السينمائي" يقدمها أحمد رشوان، و"سينما الأطفال" تقديم شويكار خليفة، و"إعداد الممثل" يقدمها الأسعد الجاموسي، و"الأفيش السينمائي قديم في جديد" تقدمها زينب صبحي، و"تصنيع مراكب تراثية" تقديم سعيد الباجوري، و"ورشة حكي مسرحي للسيدات" تقديم إيمان شاهين، و"مسابقة رسم جداريات" تقديم د.أحمد حمدي، وورشة "رسم أطفال" تقديم وائل نور، كما ينظم المهرجان، 3 معارض فنية، هي: معرض فوتوغرافيا (توت عنخ آمون)، ومعرض الفنانين التشكيليين من الجنوب، ومعرض أفيشات المكرمين في المهرجان.

IMG-20220216-WA0068

IMG-20220216-WA0067

IMG-20220216-WA0066

IMG-20220216-WA0064

IMG-20220216-WA0065

IMG-20220216-WA0056

IMG-20220216-WA0061

IMG-20220216-WA0063

IMG-20220216-WA0060

IMG-20220216-WA0059

IMG-20220216-WA0062

IMG-20220216-WA0047

IMG-20220216-WA0057

IMG-20220216-WA0046

IMG-20220216-WA0054

IMG-20220216-WA0049

IMG-20220216-WA0058

IMG-20220216-WA0051

IMG-20220216-WA0053

IMG-20220216-WA0052

IMG-20220216-WA0048

IMG-20220216-WA0045

IMG-20220216-WA0055

IMG-20220216-WA0044

IMG-20220216-WA0042

IMG-20220216-WA0043