صاحبة "صعيد بلا ثأر" تحكي كيف حولت محنة فقدها لابنها إلى مبادرة لإنقاذ حياة آخرين.. فيديو

قالت أماني أبو سحلي صاحبة مبادرة "صعيد بلا ثأر" ، أنا كان لدي ابن وهو اكبر أخوته ولكن توفي يوم 9/12/ 2014 علي اثر خصومة بين عائلتي وعائلة أخري في مركز فرشوت في الصعيد .

وأضافت أماني أبو سحلي خلال لقائها ف برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن وفاه ابني هي التي شجعتني علي اطلاق مبادرة " صعيد بلا ثأر" من اجل إنقاذ حياه الآخرين من الموت علي اثر مشاكل بين العائلات في الصعيد .

وأوضحت أماني أبو سحلي ، إن بعد وفاه ابني قررت أن اعمل علي وقت نزيف الدم في الصعيد نتيجة الثأر خصوصا أن الشباب هم من يدفعن هذا الثمن.

