اتحاد الكرة: لم يحدث أي خلاف بين كيروش والجهاز الفني للمنتخب



نفى وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة وجود أي خلافات بين الجهاز الفني للمنتخب الأول مؤكدا أن الحديث عن ذلك هو من وحي خيال السوشيال ميديا فقط.



وقال العطار في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc: "لم يحدث أي خلاف بين كيروش والجهاز الفني في المنتخب وكل الحديث عن ذلك غير صحيح وتواجد فقط في السوشيال ميديا".



وأضاف: "إذا حدث ذلك فكنا سنتخذ قرارا أو نعلن أي قرار بشأن ذلك ولذلك الحديث عن تغيير في الجهاز الفني المساعد للمدرب البرتغالي أمر غير صحيح".



وتابع: "المنتخب يمتلك جهازا فنيا قويا ومحترفا ونجح في الوصول لنهائي أمم إفريقيا وتقديم مستوى كبير لذلك نثق فيهم جميعا ولا نية لرحيل أي شخص".



وتطرق العطار للحديث عن معسكر منتخب مصر قبل مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم، حيث أكد: "كان هناك أكثر من مقترح من كيروش لكن حتى الآن هو لم يحدد موعد معسكر المنتخب وسيكون من الصعب التجمع في الفترة من 12 حتى 19 بسبب بطولات الأندية في إفريقيا".



وواصل: "كيروش سيصل القاهرة يوم 17 أو 18 الجاري وسوف يحدد برنامج معسكر المنتخب وإذا طلب مباراة ودية سوف نوفر ذلك بالطبع ولدينا مرونة في تأجيل البطولات المحلية من أجل مهمة التأهل لكأس العالم".



وأشار: "أثق أن المنتخب قادر على التأهل لكأس العالم والفوز على السنغال واللاعبين على قدر المسئولية".



وأتم: "جميع قرارات اجتماع المجلس جاء بإجماع أراء الأعضاء جميعهم وتعيين جمال علام مشرفا على المنتخب الأول بسبب انسجامه مع كيروش في أمم إفريقيا".