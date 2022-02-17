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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقتل 94 شخصا في انزلاقات أرضية بالبرازيل

فيضان
فيضان

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل مقتل 94 شخصًا على الأقلّ جراء الفيضانات بالقرب من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية .

وقضى 94 شخصا على الأقلّ في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة بيتروبوليس السياحية قرب ريو دي جانيرو، حسب سلطات بلدية هذه المدينة.

وأعادت سلطات ولاية ريو دي جانيرو بجنوب شرق البرازيل تقييم الوضع مساء أمس الأربعاء لتعلن عن "94 وفاة مؤكدة"، بينما أعلن رجال الإغاثة إنقاذ 24 شخصا. 

وقال مكتب المدعي العام في ريو إن 35 شخصا "سجلوا" في عداد المفقودين، رغم أن رجال الإطفاء وسلطات الإنقاذ الأخرى لم تقدم أي رقم.

وشهدت هذه المنطقة خلال ساعات تساقط 260 ميليمتراً تقريبا من الأمطار أي أكثر مما كان متوقعا لكامل شهر فبراير، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية "ميتسول".

ونُقل قرابة 300 شخص إلى مراكز إيواء أقيمت غالبيتها في مدارس، بحسب مسؤولين. ووجهت جمعيات خيرية نداءات طلبا لفرش للنوم وبطانيات وسلع غذائية ومياه وملابس وأقنعة واقية.

وانتشرت مشاهد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام أظهرت مساكن مدمرة بسبب انزلاقات أرضية على سفح التلال وسيارات تجرفها الفيضانات. وقد اجتاحت المياه الكثير من المتاجر في وسط بيتروبوليس التاريخي، جارفة السلع والبضائع.

وقالت فرق الاغاثة التي انتشر أكثر من 180 من عنصرها في المنطقة الواقعة على بعد 68 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو في وقت سابق "تأكد حتى الآن مقتل 18 شخصًا بسبب انزلاقات تربة وفيضانات"، قبل أن تعيد إعلان ارتفاع الحصيلة إلى 34 ضحية".

 

أسوأ فيضانات البرازيل الأرصاد الجوية التواصل الاجتماعي ريو دي جانيرو

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