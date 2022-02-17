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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأعلى للمستشفيات الجامعية: طبقنا نظام الزيارة الافتراضية للمريض أثناء جائحة كورونا

مشروع التشخيص عن
مشروع التشخيص عن بُعد

قال الدكتور حازم مصطفى، أمين مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومدير مشروع التشخيص "عن بُعد"، إن هذا المشروع وفر نظام الزيارة الافتراضية للمريض، وطرق للعلاج عن بُعد، منوهاً إلى أنه تم تطبيق هذا النظام خلال جائحة كورونا.

وأضاف حازم مصطفى، خلال لقائه مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا كانت مسئولة عن تشخيص ومتابعة آلاف المرضى والمصابين بكورونا من خلال مشروع التشخيص عن بُعد.

وأوضح أمين مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومدير مشروع التشخيص "عن بُعد"، أن هذا المشروع ساهم في الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومتابعة المرضى وتحقيق الخدمات الطبية لهم بشكل مناسب أثناء جائحة كورونا.

ونوه حازم مصطفى إلى أنه يتم متابعة المريض أيضاً بعد شفائه، وهذا يرجع إلى التواصل والترابط بين الطبيب والمريض أثناء علاجه، معقباً: "الطبيب يكون حريصا جداً على المتابعة، والمريض يكون سعيدا".

الأعلى للمستشفيات الجامعية الزيارة الافتراضية جائحة كورونا أمين مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مدير مشروع التشخيص

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