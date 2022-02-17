خبيرة تغذية: السمنة مصاحبة لأمراض أخرى.. تفاصيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إنه من الممكن أن يصاحب السمنة أمراض أخرى، لذلك يجب أن يكون الطبيب المعالج لحالة السمنة دارسا جيدا حالة المريض لإعطائه جرعات الأدوية الخاصة به لإنقاص وزنه.

وأضافت خبيرة التغذية، خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية مى البحيري، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن السرطان أحد أسبابه زيادة الوزن أيضاً.

وتابعت خبيرة التغذية، أنه لابد من دراسة جيدة للتعرف على ما يعانى منه المريض صحياً ونفسياً لمساعدته على فقدان الوزن، مؤكدة أن كل حالة لها طريقة تعامل خاصة بها.