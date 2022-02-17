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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: السمنة مصاحبة لأمراض أخرى.. تفاصيل

التخسيس
التخسيس

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إنه من الممكن أن يصاحب السمنة أمراض أخرى، لذلك يجب أن يكون الطبيب المعالج لحالة السمنة دارسا جيدا حالة المريض لإعطائه جرعات الأدوية الخاصة به لإنقاص وزنه.

وأضافت خبيرة التغذية، خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية مى البحيري، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن السرطان أحد أسبابه زيادة الوزن أيضاً.

وتابعت خبيرة التغذية، أنه لابد من دراسة جيدة للتعرف على ما يعانى منه المريض صحياً ونفسياً لمساعدته على فقدان الوزن، مؤكدة أن كل حالة لها طريقة تعامل خاصة بها.

دعاء سهيل السمنة حالة المريض انقاص وزن الدكتورة دعاء سهيل

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