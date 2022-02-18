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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد التهام رجل على الشاطئ.. متى تهاجم أسماك القرش المواطنين؟

سمكة قرش بيضاء
سمكة قرش بيضاء

أثار الحادث الأخير على شواطئ سيدني الأسترالية، ذعرا واسعا بعد التهام سمكة قرش بيضاء لغواص بريطاني، انتشلت السلطات أشلاءه من المياه بعد ساعتين من الهجوم.

 

هذه المأساة المروعة أثارت الكثير من التساؤلات عن كيفية عبور سمكة القرش واجتيازها المياه، خاصة أنه غير متوفر أية تفاصيل عن كيفية مرور السبكة ووصولها إلى الشاطئ، رغم البرنامج القوي التي تطبقه حكومة ولاية “نيو ساوث ويلز” لتخفيف آثار أسماك القرش.

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اكتشاف نادر لـ أسماك القرش والشعاب المرجانية

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غواصون في زي سانتا كلوز يطعمون أسماك القرش..فيديو

 

ووفقا لشبكة “بي بي سي" البريطانية، قامت السلطات بتجميع أسطوانات الاستشعار، وسلاسل مزودة بطعم، في محاولة للعثور على القرش الأبيض في غضون أيام.

 

وصول أسماك القرش للبشر، أمر نادر الحدوث ، نظرًا لوجود الآلاف من أسماك القرش في الماء في كل الأوقات. وعادة ما تحدث الهجمات في أشهر الصيف الأكثر دفئًا من ديسمبر إلى فبراير، في أستراليا نظرًا لوجود المزيد من الأشخاص في الماء.

 

وعادة ما تسجل أستراليا حوالي 20 هجومًا لأسماك القرش كل عام ، معظمها في نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا. وفقًا لملف هجوم القرش الأسترالي ، كانت هناك أربع هجمات لأسماك القرش حتى الآن هذا العام.

 

كذلك كان هناك هجومان مميتان لأسماك القرش في عام 2021 ، وسبعة حوادث في عام 2020، وتاريخيا ، الموت من سمك القرش ليس شائعا. في أكثر من قرن من السجلات ، بلغ معدل وفيات هجوم القرش في أستراليا 0.9%، أي أقل من شخص واحد في السنة.

 

ولكن تعد أسماك القرش مجرد جزء من ثقافة الشاطئ. ويقبل العديد من الأستراليين أن دخول المياه سيحتوي دائمًا على بعض المخاطر، وبدلاً من ذلك ، تتعلق سلامة أسماك القرش بتعزيز الحماية، وتثقيف مرتادي الشواطئ.

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