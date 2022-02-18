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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 117 وتشريد المئات.. فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل

مقتل 117 وتشريد المئات..
مقتل 117 وتشريد المئات.. فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل

ارتفع عدد قتلى الانهيارات الأرضية في مدينة بتروبوليس البرازيلية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية إلى 117، وذلك وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في عدد الضحايا في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة هذا الأسبوع أشد هطول للأمطار منذ نحو قرن.

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 105 قتيل

مصرع 18 شخصًا جراء الفيضانات والانهيارات الطينية في البرازيل


وتسبب هطول أمطار غزيرة في فترة بعد الظهيرة في تفاقم عدم استقرار التربة وتعطيل جهود البحث عن ناجين وإزالة الحطام.

وقال حاكم ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو، الأربعاء، إن أكثر من 700 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم واللجوء إلى مدارس محلية وأماكن إيواء مؤقتة أخرى، واصفاً الأضرار بأنها تشبه ساحة حرب.

وتتضارب المعلومات بشأن عدد الضحايا، فقد قالت الشرطة إن أكثر من مئة شخص في عداد المفقودين، بينما قال مكتب المدعي العام إن المفقودين 35 شخصاً على الأقل.

ومع استمرار جهود الإنقاذ، اضطرت المشرحة المحلية إلى استخدام شاحنة تبريد لاستيعاب العدد الكبير من الجثث الواردة بينما لا تزال جثامين أخرى في انتظار التعرف على هوية أصحابها من قبل ذويهم.

وشارك مدير الدفاع المدني في ريو دي جانيرو لياندرو مونتيرو طوال الليل في جهود العثور على ناجين في ظل ضعف الإضاءة ورطوبة سطح الأرض في المنطقة.


وكان من بين أكثر من 500 عامل إنقاذ، إلى جانب جيران وأقارب الضحايا، الذين ما زالوا يبحثون عن ناجين.

 

وتسببت أمطار غزيرة تجاوزت كمياتها، الثلاثاء، وحده متوسط شهر فبراير/شباط بأكمله في انهيارات طينية طمرت المنازل وسيول غمرت الشوارع وجرفت السيارات والحافلات.

 

وكان هذا أكبر هطول للأمطار منذ عام 1932 في بتروبوليس، وهي منطقة جبلية ومقصد سياحي بولاية ريو دي جانيرو، وتعرف باسم "المدينة الإمبراطورية" لأنها كانت المقر الصيفي للملوك البرازيليين في القرن الـ19.

وتعهد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي وعد بزيارة المنطقة عند عودته من زيارة رسمية لروسيا والمجر، بتقديم دعم اتحادي لمساعدة السكان والبدء في إعادة بناء المنطقة.

البرازيل انهيارات فيضانات مقتل تشريد

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