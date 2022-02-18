ماكرون: خروج أفريقيا من أزمة كورونا لن يكون سهلا.. فيديو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الخروج من أزمة جائحة كورونا لن يكون سهلا في القارة الأفريقية.



وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر على هامش فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية بمشاركة الرئيس السيسي: "هناك جيل من الأفارقة بحاجة إلى التأهيل والتدريب وإلى فرص العمل اللائقة.. الاتحاد الأوروبي التزم بمساعدة القارة الأفريقية في مثل هذه المحنة".

وتابع ماكرون: "نود التركيز على البنية التحتية ونهتم بالجودة والسلامة بما في ذلك جودة التمويل المقدم للقارة الأفريقية.. هناك مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تم تحديدها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي".