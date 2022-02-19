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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في الغردقة.. اليوم

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر  فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة تشمل تقسيم الصفوة – بنك أبوظبى – فندق أبو غابة  بمبارك 5 ، وذلك اليوم السبت  من  السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا.

 

 كما أعلن المركز  فصل التيار الكهربائي عن زرزارة – السلخانة – والمنطقة المحيطة بشارع  السلام ، وذلك غدا  الأحد الموافق 20/2/2022 م وذلك من  السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

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و يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.

وينتهج قطاع البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

 

الغردقة محافظة البحر الاحمر البحر الأحمر فصل التيار الكهربائي مركز عمليات محافظة البحر الأحمر

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