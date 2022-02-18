عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات الأحد

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تنطلق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) يومي 20 و21 فبراير المقبل، بمشاركة عدد من  وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.
 

يقام المؤتمر حت رعاية المهندس كامل الوزير – وزير النقل  والدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق ، فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) يومي 20 و21 فبراير المقبل، والذي تنظمه جامعة الجلالة  بمشاركة عدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.

وسوف تتناول فعاليات المؤتمر في اليوم الأول، العديد من الموضوعات الهامة، منها: تطوير صناعة النقل البحري في البحر الأحمر، واستراتيجية تطوير النقل البحري المصري لتعظيم حجم التبادل التجاري المنقول بحريًا، ودور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دور المنطقة الاقتصادية في دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية بالبحر الأحمر والأنشطة اللوجستية، واستقرار التبادل التجاري في البحر الأحمر كما سيتم استعراض  تطوير البنية التحتية واللوجستية ورؤية الموانئ؛ لتعزيز التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وآليات التمويل والتأمين البحري في البحر الأحمر، وكذا آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل البحري والتأمين البحري، وإعادة التأمين في دعم تطوير النقل البحري ودعم تمويل الصادرات.

وسيتم خلال المؤتمر عرض  الجوانب الحالية والرؤية المُستقبلية للنقل البحري في الدول المطلة على البحر الأحمر، لافتًا إلى أنه سوف يناقش في اليوم الثاني العديد من القضايا الهامة، والتي تشمل تكنولوجيا المعلومات في النقل البحري والتحول الرقمي، وآليات التعاون المشترك لتنمية حركة التجارة البحرية بالبحر الأحمر، وفرص الاستثمار باستخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاعات النقل البحري والكابلات البحرية، وتأمين النقل البحري، فضلًا عن تعظيم سياحة اليخوت في منطقة البحر الاحمر و استراتيجية زيادة الصادرات وفرص الانطلاق نحو التصنيع في البحر الأحمر ومقترحات تسويقية مُبتكرة لتطوير النقل البحري، وكذا مستقبل الطاقة والنقل البحري في البحر الأحمر..
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة عريس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات لضرب الزوجات بمشروع قانون

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

الطقس اليوم| سيول رعدية وعواصف ترابية.. وهذه مناطق الأمطار

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني والقنوات الناقلة

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا.. الأهلي ضد الهلال السوداني.. وفاق سطيف أمام الرجاء المغربي

بحضور بوتين.. روسيا تجري مناورات عسكرية ضخمة في ظل التوتر مع أوكرانيا

بديل "ماكسيما"..  نيسان تشوق جمهورها لـ طرازين جديدين موديل 2025

لقاءات تاريخية لـ الرئيس على هامش القمة الإفريقية الأوروبية.. فيديوجراف

معجزة..الأوقاف: رحلة الإسراء والمعراج ستظل خالدة عبر الأزمان

دوري أبطال أفريقيا.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

فيديو

شقيقي تنبأ بتوقفي عن التمثيل.. إيناس مكي تكشف أسرار شخصية لأول مرة

تزوجت عرفيا واعتزلت في مجدها .. أول ظهور للمطربة حنان

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ