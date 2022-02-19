عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يستدرج ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 54 نقطة، بينما يأتي ديبورتيفو ألافيس الذي يصارع على الهبوط في المركز 18 برصيد 20 نقطة.

ويستدرج ريال مدريد ديبورتيفو ألافيس، لاقتناص الثلاث النقاط والابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسي إشبيلي الذي يحتل المركز الثان بفارق 4 نقاط فقط. 

وضمت قائمة ريال مدريد نفس اللاعبين، الذين تم استدعاؤهم لمواجهة باريس سان جيرمان الأخيرة والتي خسرها الملكي بهدف دون رد في دوري الأبطال، باستثناء استبدال الحارس الثالث توني فويدياس بدييجو.

ولا يوجد أي مصابين في صفوف ريال مدريد لأول مرة هذا الموسم، وكذلك لا توجد إيقافات بين اللاعبين أمام ألافيس.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، دييجو.

الدفاع: داني كاربخال، ميليتاو، الابا، خيسوس باييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي.

الوسط: كاسيميرو، كروس، فيدي فالفيردي، كامافينجا، داني سيبايوس، إيسكو، لوكاس فاسكيز.

الهجوم: هازارد، ماركو أسينسيو، بيل، رودريجو، فينسيوس، بنزيما، ماريانو، يوفيتش.

ريال مدريد ألافيس الدوري الإسباني باريس سان جيرمان دوري الابطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الأرصاد تحذر المواطنين: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

رسميا .. جونيور آجاي مهاجم الأهلي السابق بنضم الى نادي النصر الليبي

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

ترشيحاتنا

تصل حد السيول.. الأرصاد: أمطار رعدية تضرب سيناء والبحر الأحمر

بعد محاصرة أوكرانيا بقواته.. ماذا يريد بوتين فعلا من جارته الصغيرة

ريال مدريد يستدرج ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

كورونا حول العالم.. ارتفاع إصابات الصين وأستراليا تستقبل السائحين

سيارة تقتل شابا وتصطدم بـ4 سيارات على طريق الشيخ زايد

التعليم تضع 5 ضوابط لـ تحية العلم في المدارس طوال الترم الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

قصة خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه | فيديوجراف

دخل العناية المركزة.. تطورات حالة زكي فطين عبد الوهاب الصحية |فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ