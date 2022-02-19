ريال مدريد يستدرج ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 54 نقطة، بينما يأتي ديبورتيفو ألافيس الذي يصارع على الهبوط في المركز 18 برصيد 20 نقطة.

ويستدرج ريال مدريد ديبورتيفو ألافيس، لاقتناص الثلاث النقاط والابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسي إشبيلي الذي يحتل المركز الثان بفارق 4 نقاط فقط.

وضمت قائمة ريال مدريد نفس اللاعبين، الذين تم استدعاؤهم لمواجهة باريس سان جيرمان الأخيرة والتي خسرها الملكي بهدف دون رد في دوري الأبطال، باستثناء استبدال الحارس الثالث توني فويدياس بدييجو.

ولا يوجد أي مصابين في صفوف ريال مدريد لأول مرة هذا الموسم، وكذلك لا توجد إيقافات بين اللاعبين أمام ألافيس.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، دييجو.

الدفاع: داني كاربخال، ميليتاو، الابا، خيسوس باييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي.

الوسط: كاسيميرو، كروس، فيدي فالفيردي، كامافينجا، داني سيبايوس، إيسكو، لوكاس فاسكيز.

الهجوم: هازارد، ماركو أسينسيو، بيل، رودريجو، فينسيوس، بنزيما، ماريانو، يوفيتش.