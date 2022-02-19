أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في ألمانيا، رولف موتزينيتش، أن السفير الأوكراني أندريه ميلنيك، "تجاوز الحدود" في برلين.

وقال موتزينيتش، في مقابلة مع مجموعة “فونك” الإعلامية "إن سلوك السفير الأوكراني في ألمانيا بعيد عن أن يكون مفيدا. وعلى وجه الخصوص، من خلال مطالبته بأن يعطي المستشار الألماني إنذارا للرئيس الروسي، فقد تجاوز الخطوط".

كما ذكرت وسائل إعلام ألمانية، عشية زيارة أولاف شولتس إلى موسكو، دعا ميلنيك المستشار الألماني إلى توجيه "إنذار" لموسكو لسحب القوات الروسية من الحدود.

إضافة إلى ذلك، طالب السفير الأوكراني مرارًا ألمانيا بتزويد كييف بالأسلحة، كما دعا في وقت سابق برلين إلى تحقيق انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وقال موتزينيتش، إن الحكومة الأوكرانية تعرف أن ألمانيا تحاول إيجاد حل دبلوماسي للصراع في دونباس في إطار صيغة نورماندي واتفاقيات مينسك.

وانتقد في هذا السياق سلوك السفير الأوكراني. وفقا لصحيفة "بيلد"، دعا ميلنيك، ردا على انتقادات من موتزينيتش، إلى وضع حد لـ "تعليم سفير دولة ذات سيادة، وإسكاته، وحتى ترهيبه".

يشار إلى أن موتزينيتش حث مؤخرًا أيضًا على مراعاة مصالح روسيا في مجال الأمن.

وكتبت الصحيفة أن ملنيك انتقد في هذا الصدد "سياسة التهدئة" التي تنتهجها برلين، مهددا بعواقب "مروعة".