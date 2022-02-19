عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تحظر اتخاذ إجراءات مفرطة للسيطرة على الوباء

الصين
الصين

أكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين، اليوم السبت، أن البلاد ستعزز اللوائح لمواجهة الإجراءات المفرطة للسيطرة على وباء كوفيد-19.

وذكرت اللجنة في وثيقة أصدرتها هي و 13 إدارة ذات صلة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية - أنه لا يجوز فرض عمليات إغلاق في المدن والمناطق أو تعليق وسائل النقل العام في انتهاك للوائح ذات الصلة ، لافته إلى أنه لا يجوز إغلاق المطاعم ومحلات السوبر ماركت والمواقع ذات المناظر الخلابة ودور السينما وأماكن الخدمة ذات الصلة دون تحقيقات وبائية .
 

وقالت اللجنة، إنه لا يجوز للسلطات منع الأشخاص من المناطق منخفضة الخطورة من العودة إلى مسقط رأسهم أو توسيع نطاق المناطق ذات الخطورة المتوسطة أو العالية بشكل تعسفي ، مضيفة أنه يجب ألا يتم إخضاع الأشخاص من المناطق منخفضة الخطورة للحجر الصحي أو تقييد حركتهم دون إذن، كما لا يجب تمديد فترة الحجر الصحي التمركزي بشكل تعسفي.
 

الصين كوفيد-19 المطاعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

التعليم تنفي رفع الغياب في الترم الثاني وتتمسك بإنضباط الطلاب والمعلمين بالمدارس

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

الأرصاد تحذر المواطنين: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

إصابة 13 راكبا في انقلاب أتوبيس بطريق رأس غارب الزعفرانة بسبب الأمطار

موضوعات متعلقة

152 مصنعا..عوض تاج الدين: قادرون على إنتاج وتصنيع لقاحات كورونا

كورونا حول العالم.. ارتفاع إصابات الصين وأستراليا تستقبل السائحين

ترشيحاتنا

كيف سيغزو الروس أوكرانيا؟.. خبراء يكشفون الطريقة التي سيهاجمون بها كييف

دعاء المطر الغزير والبرق والرعد.. أدعية مستجابة رددها الآن

توماس مولر: أتمنى زيارة ملعب الأهلي «بايرن ميونخ مصر»| فيديو

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 19 فبراير 2022

سعر ومواصفات سوبارو امبريزا 2022 في مصر    

الضرائب: استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى لإحكام الرقابة والحد من الاقتصاد غير الرسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

فيديو جراف| يفكرون بالفرنسية.. قصة تصريح أطاح بـ وفاء شعلال وزيرة الثقافة الجزائرية

بعد تصدرها التريند بمسلسل أبو العروسة .. كارولين عزمي تروي تفاصيل تعرضها للتحرش |فيديو

قصة خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ