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رئيس التحرير
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برلمان

نائب: مهرجان "السينما الإفريقية" فرصة للترويج لمصر إفريقيًا

النائب سيد قاسم
النائب سيد قاسم

أكد النائب سيد قاسم، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي ستنطلق فعالياته خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يُعيد محافظات صعيد مصر إلى بؤرة الضوء والاهتمام، بعد أن ظلت كثيرًا بعيدة كل البعد عن خارطة الاهتمامات الفنية والثقافية.

وأوضح سيد قاسم، في تصريحات له السبت، أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، نعول عليه كثيرًا في انتعاش الحالة السياحية للأقصر الذي بدأت مؤخرًا تسترد معدلاتها السابقة تزامنًا مع بدء الموسم السياحي فضلًا عن الحراك غير المسبوق الذي تشهده المحافظة خلال الفترة الأخيرة والتي بدأت بافتتاح فعاليات طريق الكباش العالمي.

وأضاف قاسم، أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أدوات القوة الناعمة لبلادنا، حيث أنه يُعد محفل إفريقي مهم يجمع أبناء وشعوب القارة السمراء، وتدعيم الأواصر على الصعيد الفني والثقافي، كما تتضمن فعالياته تكريم العشرات الممثلين الأفارقة على أرض الحضارة والتاريخ، ويعطي دفعة كبيرة للعلاقات "المصرية-الأفريقية" التي تشهد تناميًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي.

وأكد ضرورة دعم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، نظرًا لأهدافه التي ستعود بالنفع على جميع قطاعات الدولة، مشددة على أنه لا يقل أهمية عن مهرجان القاهرة والجونة السينمائي، بالنظر إلى المكاسب السياسية والاقتصادية المترتبة عليه.

مهرجان الأقصر مجلس النواب الرئيس السيسي مصر طريق الكباش

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