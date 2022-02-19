إيفا فارما تعلن موقف دواء مولنوبيرافير مع لقاح كورونا

قال الدكتور فرنسوا فليب، مدير بقسم التسويق بشركة إيفا فارما، إن دواء مولنوبيرافير، يصنع بأربع دول علي مستوى العالم ومصر من ضمنهم، وسيتم تصنيعه في 5 شركات محلية.

واوضح فليب، في تصريحات لصدي البلد، ان دواء مولنوبيرافير متوفر للجمهور من خلال صيدليات الإسعاف، وخلال ايام في الصيدليات التابعة للشركة المصرية، ويتم صرفه بالوصفة الطبية ويكون تلقيه تحت إشراف طبيب.

وافاد، ان دواء مولنوبيرافير امن لشريحة كبيرة من المرضي فوق 18 سنة، وذلك وفقا لموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وآمن بشكل كبير علي كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة كالكبد والكلي.

واشار الي ان الدواء كسابقه من مضادات الفيروسات، والتي غير مصرح بها علي الحوامل، مضيفا ان حتي الان لم يتم رصد اي آثار جانبية ملحوظة لدواء مولنوبيرافير.

واوضح فليب، ان دواء مولنوبيرافير يفضل استخدامه كمضاد للفيروسات في اول مراحل الاصابة، حتي يستطيع توقف انتشار الفيروس داخل الجسم او تقلقل اعراضه.

واكد، ان دواء مولنوبيرافير لا يتعارض مع اي شخص تلقي اي لقاح لفيروس كورونا بجرعاته الاولي والثانية او حتي الثلاث.

