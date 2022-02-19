لو كارت شحن عداد الكهرباء ضاع رجعه في نفس اليوم بهذه الطريقة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تجاوز عدد مستخدمى عداد الكهرباء مسبوق الدفع حوالى 12 مليونا حتى الآن، وذلك تنفيذا لخطة وزارة الكهرباء باستبدال العدادات التقليدية بعدادات مسبوقة الدفع.

ويقابل مستخدمو العداد مسبوق الدفع بعض المشاكل والاستفسارات أثناء عملية التركيب والشحن منها على سبيل المثال كيفية التصرف فى حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع .

ويستعرض صدى البلد لقرائه الخطوات التي يجب اتباعها عند فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع .



أولا: بالنسبة لمالك الوحدة



1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.



2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.



3- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.



ثانيا: بالنسبة للمستأجر



- تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع، و صورة من التوكيل والأصل للإطلاع.

-تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

- بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.

مميزات العدادات مسبقة الدفع

1- أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع أنها لا تسمح بتراكم مديونيات فواتير الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

2- دقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح التى تناسب استهلاكك.

3- تقوم العدادات مسبوقة الدفع بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود نظام للطوارئ

4- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

5- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

6- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته



7- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي

7- عدم تأخر المشترك في السداد

8- قلة المشاكل بين محصل الكهرباء والعملاء.

9- الحد من مشاكل المستأجر والمالك.



أهم النصائح والإرشادات فى التعامل مع العداد مسبوق الدفع

1- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

2- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.

3- يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.

4- يوضع الكارت في العداد قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

5- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.



6- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.

7- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.

8- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.

9- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء، ترشيدًا للاستهلاك