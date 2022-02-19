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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"المهندسين" تعتزم إنشاء مقر جديد للنقابة في الأقصر

صدى البلد

تفقد وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام لمهندسي مصر، الأرض التي تم شرؤاها في مدينة الأقصر، وذلك لإنشاء مقر لنقابة المهندسين هناك.

 

وضم الوفد، المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد المتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس الاستشاري هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة.

 

وأعرب ضاحي عن سعادته بأن يتم إنشاء مقر لنقابة الأقصر الوليدة، لافتا إلي أن النقابة كانت تستأجر مقر مؤقت لتقديم الخدمات لمهندسي الأقصر.

 

فيما تقدم المهندس محمد حسن رئيس النقابة الفرعية بالأقصر بخالص تقديره لجهد النقابة الحالي برئاسة المهندس هانى ضاحى، لسعيهم مع مجلس النقابة الفرعية بالأقصر لسرعة شراء الأرض وإنهاء الإجراءات الخاصة بها.

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