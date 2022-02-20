النقض توضح المفهوم القانونى للمعاشرة الجنسية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها المعاشرة الجنسية.



جاء في حيثيات الحكم أن لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة قيام الطاعن بارتكاب جريمة تهديد المجني عليها مصحوباً بطلب معاشرتها جنسياً، وأن الجريمة قد اكتملت أركانها ، فلا يجدي الطاعن من بعد ما يثيره بشأن عدوله الاختياري عن تهديدها – بفرض صحة ذلك.

هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة العدول عن تهديد المجني عليها، ومن ثم فلا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض؛ لأنه دفاع موضوعي، ولا يُقبل منه النعي على المحكمة بإغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها .