مدير مصنع الإلكترونيات: توطين تكنولوجيا صناعة التابلت والشاشات التعليمية بمصر

قال اللواء مهندس أحمد عبد العزيز مدير مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع ، إن المصنع يهدف إلي توطين تكنولوجيا صناعة التابلت وكاميرات المراقبة والشاشات التعليمية في مصر وهذا من خلال دراسة الأسواق العالمية بالإضافة إلي عمل العديد من الشركات مع القطاع الخاص.

وأضاف عبد العزيز خلال لقائه علي قناة " اكسترا نيوز " ، المصنع يدعم ابتكارات طلاب الجامعات مؤكدا أن نسبة التصنيع المحلي داخل المصنع الآن 30% ونسعى لرفع المكون المحلى إلى 60%.



وأوضح عبد العزيز ، أن المصنع يسعي لسد احتياجات مصر من أجهزة الحاسب التي ترتفع بنحو 10% سنويا .