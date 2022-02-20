خالد الصاوي: انا من جمهور الفنانين الشباب المشاركين في تماسيح النيل| خاص

كشف الفنان خالد الصاوي عن اسباب حماسة للتواجد في فيلم تماسيح النيل الذي يعرض حاليا في دور العرض

وقال في تصريحات ل"صدى البلد" إن ما جذبه للمشاركة في الفيلم هو حبه للأعمال الكوميدية ذات البطولة الجماعية التي اعتاد تقديمها منذ أن كان رئيسا لفريق مسرح كلية الحقوق أثناء دراسته بها.

ويجسد "الصاوي" دور رجل ثري يتعرض للنصب أثناء تواجده في رحلة نيلية، موضحا أن التصوير تم ما بين محافظتي الأقصر وأسوان حتى يبزر جمال الحضارة المصرية القديمة وآثارها.

وأشار": سعيد بالتعاون مع جميع المشاركين بالفيلم خاصة الفنانين الشباب، فأنا من جمهورهم وأتابع أعمالهم من قبل ما نشتغل سوا".

وأكد الصاوي أنه متفائل بعودة السينما بشكل قوي مجددا رغم الظروف الصعبة التي نمر بها بعد انتشار الوباء العالمي كورونا.

وكان قد كشف الفنان مصطفى خاطر عن جانب من كواليس فيلم تماسيح النيل الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي.

وقال مصطفى في تصريحات ل"صدى البلد": تحمست جدا لهذا العمل منذ قراءة السيناريو، فالشخصية التي اقدمها جديدة وتعد مغامرة كوميدية ممتعة، فأنا أجسد شخصية نصاب

يدعى "هشام اللول" يلتقي مجموعة من أصدقائه مصادفة على متن أحد المراكب، ويخططون سويا لسرقة أحد ركابها.

يذكر أن فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

