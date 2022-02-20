عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد الصاوي: انا من جمهور الفنانين الشباب المشاركين في تماسيح النيل| خاص

خالد الصاوي
خالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي عن اسباب حماسة للتواجد في فيلم تماسيح النيل الذي يعرض حاليا في دور العرض

وقال في تصريحات ل"صدى البلد" إن ما جذبه للمشاركة في الفيلم هو حبه للأعمال الكوميدية ذات البطولة الجماعية التي اعتاد تقديمها منذ أن كان رئيسا لفريق مسرح كلية الحقوق أثناء دراسته بها.

ويجسد "الصاوي" دور رجل ثري يتعرض للنصب أثناء تواجده في رحلة نيلية، موضحا أن التصوير تم ما بين محافظتي الأقصر وأسوان حتى يبزر جمال الحضارة المصرية القديمة وآثارها.

وأشار": سعيد بالتعاون مع جميع المشاركين بالفيلم خاصة الفنانين الشباب، فأنا من جمهورهم وأتابع أعمالهم من قبل ما نشتغل سوا".

وأكد الصاوي أنه متفائل بعودة السينما بشكل قوي مجددا رغم الظروف الصعبة التي نمر بها بعد انتشار الوباء العالمي كورونا.

خالد الصاوي يكشف آخر تطورات حالته الصحية

خالد الصاوي: علينا أن نقدم سينما قوية ونعطى الأمل للجمهور

وكان قد كشف الفنان مصطفى خاطر عن جانب من كواليس فيلم تماسيح النيل الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي.

وقال مصطفى في تصريحات ل"صدى البلد": تحمست جدا لهذا العمل منذ قراءة السيناريو، فالشخصية التي اقدمها جديدة وتعد مغامرة كوميدية ممتعة، فأنا أجسد شخصية نصاب

يدعى "هشام اللول" يلتقي مجموعة من أصدقائه مصادفة على متن أحد المراكب، ويخططون سويا لسرقة أحد ركابها.

يذكر أن فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.
 

خالد الصاوي الأقصر الحضارة المصرية دور العرض السينمائي تماسيح النيل الأقصر وأسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| نقل الفنان السوري ذياب مشهور للمستشفى..وفاة الفنان عبد العاطي صالح..أول تعليق من ابنة أحمد بدير على الحكم ضد مي العيدان

غدا.. سيد صادق وحسن عبد الفتاح ضيفا عمرو الليثي

أمسية موسيقية كلاسيكية لعازفة الهارب منال محيي الدين بالمسرح الصغير.. الثلاثاء

جلطة دماغية.. نقل الفنان السوري ذياب مشهور للمستشفى

وفاة الفنان عبد العاطي صالح

يسري نصر الله عضو لجنة تحكيم بمهرجان الأقصر.. تفاصيل

مصطفى خاطر: فيلم تماسيح النيل يروج للسياحة الداخلية

قررت أسولف| ماجد المهندس يحقق 400 ألف مشاهدة بأحدث كليباته

ترشيحاتنا

بسبب إيونيس .. طوارئ في بريطانيا و الجيش ينتشر في البلاد .. ما القصة ؟

ليفربول يشعل الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات السبت

شاهد.. اعتداء مدرس على طالب بعنف داخل المدرسة وفيديو يفضحه

أمام أعين المصطافين..تحطم هليكوبتر بشاطئ ولاية فلوريدا الأمريكية..فيديو

هنطبق تسهيلات الموردين.. البنك الأهلي يرد على اتحاد الصناعات حول قرار وقف المستندات

المالية تبيع أجلي خزانة بـ 12.5 مليار جنيه.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أتوبيس |فيديو

الرضاعة الطبيعية أثناء إصابة الأم بالأنفلونزا

سرطان الرئة وورم بالمخ.. كيف عاش زكي فطين عبدالوهاب 3 سنوات مع المرض الخبيث؟

شاهد... حمادة هلال يحتفل بخطوبة الفنانة إلهام عبد البديع على المسرح ببورسعيد

فيديو

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ