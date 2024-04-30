عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هل انفصلت منة القيعي عن إيهاب عبدالواحد.. اعرف ماذا حدث

منة القيعى وإيهاب
منة القيعى وإيهاب عبد الواحد

قررت الشاعرة منة عدلى القيعى أن تحذف جميع صورها مع خطيبها إيهاب عبد الوهاب؛ وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ولم تكتف منة عدلى القيعى بحذف الصور فقط بل قامت أيضا بإلغاء متابعته على إنستجرام وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع وكثرت علامات الاستفهام حول فسخ خطوبتهما الا ان كل منهما يلتزم الصمت حتى الآن.

وقد احتفل الملحن إيهاب عبد الواحد، بخطبته من الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي في الساحل الشمالي، بعد تعاونهما في أغنية الغزالة رايقة وذلك بحضور مجموعة من نجوم الفن وأصدقائهما المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه وذلك فى 2022.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور للعروسين وهما يرقصان سويًا على أنغام الأغاني الشعبية، بينما ارتدت منة القيعي فستانًا قصيرًا مزود بشراشيب Ruffles مع تسريحة شعر كيرلي ومكياج بسيط.

يذكر أن منة عدلي القيعي قدمت مع خطيبها مجموعة من الأغاني، منها "غلبان" لأصالة، و"الغزالة رايقة" لكريم محمود عبد العزيز والطفل محمد أسامة، و"سايرينا يا دنيا" و"صاحبي يا جدع" لأحمد سعد، وفي "حتة تانية" لعبد الباسط حمودة.

منة عدلى القيعى وإيهاب عبد الواحد
منة عدلى القيعى وإيهاب عبد الواحد
منة عدلى القيعى وإيهاب عبد الواحد
منة عدلى القيعى وإيهاب عبد الواحد
منة عدلى القيعى وإيهاب عبد الواحد
منة عدلى القيعى وإيهاب عبد الواحد
الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي الشاعرة منة عدلي القيعي الملحن ايهاب عبد الواحد إيهاب عبد الواحد منة القيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

قرار جديد في ليفربول بشأن محمد صلاح.. هل يستمر بالفريق؟

موضوعات متعلقة

إيرادات الأفلام.. عمرو يوسف يتفوق على الجميع وتراجع على ربيع وبيومى فؤاد

بطولة آيتن عامر.. طرح البوستر الرسمى لفيلم عنب

خبيثي النفس المتشدقون.. تعليق جريء لميار الببلاوى ضد محمد أبوبكر بعد اتهامها بالزنا

بعد غياب طويل.. أحدث ظهور للفنانة رولا سعد أثناء احتفالها بعيد زواجها

أحمد السقا يكشف أسرارا وكواليس في رحلته الفنية

كلمة حق.. أحمد السقا يوجه رسالة إلى كريم عبد العزيز .. تفاصيل

في ذكراه.. قصة زواج زكي طليمات من روزاليوسف وانفصالهما

في عيد ميلاده.. قصة حبس هاني شنودة بسبب الإخوان الإرهابية

ترشيحاتنا

وزير التعليم يوجه بزيادة إنتاج مشغولات ومستلزمات المدارس الفنية والاهتمام بتسويقها

من الصعيد للإسكندرية.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين

صراع الكبار.. التشكيل المتوقع لريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال الليلة

تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2024

رجل يحمل سيفا.. حادث خطير قرب محطة مترو أنفاق في لندن| فيديو وصور

أكثر دعاء واظب عليه النبي .. ردده يرزقك الله بأعظم مما تتمناه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أماكن بالجسم تحافظ على ثباته.. رائحة عطرك تدوم طول اليوم

بعد شجاره مع كلوب.. ليفربول يكشف مصير محمد صلاح خلال الموسم المقبل

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

ندى موسى بإطلالة جديدة من حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ