هل انفصلت منة القيعي عن إيهاب عبدالواحد.. اعرف ماذا حدث

قررت الشاعرة منة عدلى القيعى أن تحذف جميع صورها مع خطيبها إيهاب عبد الوهاب؛ وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ولم تكتف منة عدلى القيعى بحذف الصور فقط بل قامت أيضا بإلغاء متابعته على إنستجرام وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع وكثرت علامات الاستفهام حول فسخ خطوبتهما الا ان كل منهما يلتزم الصمت حتى الآن.

وقد احتفل الملحن إيهاب عبد الواحد، بخطبته من الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي في الساحل الشمالي، بعد تعاونهما في أغنية الغزالة رايقة وذلك بحضور مجموعة من نجوم الفن وأصدقائهما المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه وذلك فى 2022.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور للعروسين وهما يرقصان سويًا على أنغام الأغاني الشعبية، بينما ارتدت منة القيعي فستانًا قصيرًا مزود بشراشيب Ruffles مع تسريحة شعر كيرلي ومكياج بسيط.



يذكر أن منة عدلي القيعي قدمت مع خطيبها مجموعة من الأغاني، منها "غلبان" لأصالة، و"الغزالة رايقة" لكريم محمود عبد العزيز والطفل محمد أسامة، و"سايرينا يا دنيا" و"صاحبي يا جدع" لأحمد سعد، وفي "حتة تانية" لعبد الباسط حمودة.

منة عدلى القيعى وإيهاب عبد الواحد

منة عدلى القيعى وإيهاب عبد الواحد