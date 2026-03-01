يواكب التطورات.. مشروع قانون لإنشاء نقابة المحاسبين المصريين

قدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مشروع قانون إنشاء نقابة المحاسبين المصريين.

وتم تقديم مشروع القانون موقعًا بأكثر من عُشر أعضاء المجلس وهو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، داعيًا لإدراجه ضمن أعمال المجلس، لاستصداره بما يحقق مصالح الاقتصاد المصري وفي تطور مهنة المحاسبة والمراجعة وبما يتفق والتطورات الاقتصادية والتشريعية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي واتساع سوق المنافسة وبما يحقق الحماية للمهنة، ومن يزاولها من خلال تحديد الحقوق والواجبات والعلاقات المتشابكة مع الهيئات والمصالح ذات الصلة، والمواطنون العاملون في ذات المجال والميادين التي تتطلب عمل المحاسب القانوني، وتحقيق لمبدأ المساواة بين مزاولي المهن الحرة من خلال نقابات مهنية يُنظمها القانون .