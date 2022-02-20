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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة: إنشاء وحدات تبريد وتخزين كمشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب

وزير الزراعة
وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة لقاءات ثنائية مع بعض المسئولين والمستثمرين ورجال الأعمال في الإمارات وكذلك رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وأمين عام جائزة خليفة الدولية للتمور، وذلك على هامش مشاركته في المعرض الدولي اكسبو 2020 والذي تستضيفه مدينة دبي في دورته الحالية.


وعقد وزير الزراعة، اجتماعا مع محمد سعيد النعيمي المدير التنفيذي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبحث معه آفاق التعاون في مجال سلامة الأغذية والحجر الزراعي والصحة النباتية، حيث تم تحديد نقاط للتواصل المستمر من أجل انسياب حركة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين الشقيقين وإزالة أي معوقات أمام الصادرات الزراعية المصرية لدولة الإمارات.

 

وأكد "القصير" خلال اللقاء، أن صادرات مصر الزراعية حاليا تتمتع بسمعة جيدة في كل الأسواق العالمية وعليها طلب متزايد من معظم الدول نظرا لجودتها العالية.


‏كما التقى "القصير" مع أيمن الجيار الرئيس التنفيذي لشركة موارد القابضة للاستثمار والتي تعمل في مجال إنتاج أجهزة لترشيد مياه الري بنسبة 40% وتم الاتفاق على التعاون في هذا المجال خاصة أن مصر حاليا تقوم بتنفيذ مشروع قومي كبير لتحديث أساليب الري ‏والتحول من نظم الري القديمة إلى الحديثة.


كما التقى "القصير" مع المستشار حامد الحامد رئيس مجموعة غراسيا ‏العاملة في مجال التخزين والتبريد وتم الاتفاق على التعاون في إنشاء وحدات تبريد مختلفة الأحجام في مصر كمشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والخريجين للعمل في مجال السلع الغذائية المختلفة ونقلها من مناطق إنتاجها إلى الأسواق ومنافذ البيع والتوزيع.


‏كما التقى وزير الزراعة مع د عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكار الزراعي، وبحث معه النهوض بصناعة التمور وتحقيق قيمة مضافة حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور.

 

كما التقي "القصير" مع محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وبحث معه سبل دعم مشروعات الهيئة في مصر وتوسيع مجالات عملها.


‏والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في معرض اكسبو الذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة في دورته الحالية .


وسوف يلقي القصير محاضرة اليوم في جناح مصر بالمعرض يتناول فيها الفرص والتحديات في قطاع الزراعة ويستعرض جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين كما يستعرض النهضة الزراعية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير الزراعة السيد القصير وزير الزراعة المعرض الدولي اكسبو 2020 إكسبو 2020

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