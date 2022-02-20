وصفة أردنية شهيرة.. طريقة عمل دجاج كيسو

دجاج كيسو وصفة أردنية شهيرة يحبها الكثير من الأشخاص العرب، ولأن الأم المصرية تبحث عن وصفات جديدة ومبتكرة، نستعرض في السطور التالية، وصفة لعمل دجاج كيسو الأردنية في دقائق وفقا لموقع pinkvilla.

مكونات دجاج كيسو الأردنية

صدور دجاج بدون جلد و بدون عظم

ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الحار

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ربع ملح

حبة طماطم رومي مفرومة

جم فلفل أخضر فاتح

كوب مزيج شيدر

كوب نصف قشطة ثقيلة

البقدونس الطازج

طريقة تحضير دجاج كيسو الأردنية

1- يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

2- توضع صدور الدجاج في وعاء مناسب.

3- يرش مسحوق الفلفل الحار والكمون والملح على الدجاج.

4- توضع صدور الدجاج مع نصف الطماطم المفرومة ونصف من الفلفل الأخضر.

5- يوضع الدجاج مع الجبن المبشور والقشطة.

6- يوضع الدجاج مع النصف المتبقي من الطماطم المفرومة والفلفل الأخضر.

7- يُطهى الدجاج مع الأجبان المتبقية المقطعة.

8- تُخبز في الفرن المسخن مسبقا لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة، حتى ينضج الدجاج.

9- يُضاف الطبق المفروم والبقدونس الطازج المفروم.