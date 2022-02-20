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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل كيكة البسيسة بحليب جوز الهند

صدى البلد

إذا كنت تودين تقديم معجنات مختلفة بالدراسة يمكنك أن تتعلمي طريقة عمل كيكة البسيسة من دقيق الذرة وحليب جوز الهند المفيد للصحة .

 

مقادير البسيسة بحليب جوز الهند 

 كوب دقيق ذرة

1 1/4 كوب سكر أبيض

1 كوب حليب

1 كوب حليب جوز الهند

1 كوب دقيق 

3 بيضات

نصف كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

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 طريقة عمل البسيسة

سخني الفرن إلى 340 درجة فهرنهايت (170 درجة مئوية). 

ثم ادهني قالب كيك دائري بالزبدة والدقيق

 

اخلطي دقيق الذرة والسكر والحليب وحليب جوز الهند والدقيق والبيض والزيت النباتي في الخلاط حتى يصبح المزيج ناعمًا.

 

 يُضاف مسحوق الكيكة ويُمزج للتكامل.

 يُسكب مزيج دقيق الذرة في قالب الكيك المُجهز.


تُخبز في الفرن المسخن مسبقًا حتى تدخل عود أسنان في المركز ويخرج نظيفًا ، لمدة 30 إلى 40 دقيقة.

 

 

 

 

طريقة عمل البسيسة البسيسة طريقة عمل كيكة البسيسة دقيق الذرة بسيسة

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