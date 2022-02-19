طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش الأصلي بالمنزل

يعد الدجاج من أهم وجبة لدى الأطفال وبالأخص الدجاج الكنتاكى فاغلب الأطفال يفضلون تناوله، كما أنها وجبة محببة أيضا لدى الكبار، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش الأصلي بمذاق لا يقاوم وشهي ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

المقادير:

• 9 أوراك دجاج صغيرة الحجم.

• 2 كوب دقيق.

• ملعقة كبيرة ملح .

• ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

• ملعقة صغيرة بصل بودرة.

• ثلاث ملاعق كبيرة خردل.

• ملعقة صغيرة فلفل أسود.

• ملعقة صغيرة باكينج باودر.

• ملعقة صغيرة هيل مطحون.

• 2 كوب لبن زبادي.

• 4 فص ثوم.

• 2 ملعقة كبيرة رب البندورة.

• زيت نباتي للقلي.

• نصف كوب خل أبيض .

• ليمونة مقطعة الى شرائح .

طريقة التحضير:

أولاً: ننقع الأوراك بالخل ونغطيها بشرائح الليمون لمدة 2 ساعة.

ثانياً تحضير الصلصة لتتبيل الدجاج:

• نخلط لبن الزبادي ورب البندورة والخردل والثوم جيداً.

• نضيف القليل من الملح .

• نصفي ورك الدجاج من الخل ونضعها في الصلصطحية ونغطيها ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثالثاً تحضير الدقيق :

• نخلط الدقيق والملح والفلفل والهيل .

• نضيف البصل البودرة والثوم البودرة والباكينغ باودر.

• نخلط المكونات جيداً.

رابعاً عملية القلي:

• نحضر وعاء من الماء.

• نحمي الزيت الى درجة حرارة متوسطة.

• نأخذ كل ورك على حدة بعد ان يتشرب الصلصة ونضعه في الدقيق ونقلبه .

• أخيراً نضعه في الزيت ونتركه حتى ينضج .

• نعيد الكرة حتى تنتهي كمية أفخاذ الدجاج.

• عندما ننتهي من القلي نضع الأفخاذ في الطبق.

• نقدمها ساخنة مع سلصة المايونيز أو الدجونيز وهي مزيج الخردل والمايونيز.