قائد الفريق "دكة".. إعلان تشكيل بيراميدز لمواجهة زاناكو بالكونفدرالية

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة زاناكو في إطار مواجهات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز، ضيفا على زاناكو في الثالثة عصر اليوم، باستاد "ناشيونال هيروز" بمدينة لوساكا العاصمة الزامبية، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل بيراميدز للمباراة على النحو التالي:

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أسامة جلال - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فاجري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - حسين السيد - محمود الجباس.

وخرج من قائمة بيراميدز للقاء، الحارس الشاب يوسف نادر والمدافع أحمد أيمن منصور.