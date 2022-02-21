وزير الصناعة الأردني يوضح التحديات التي واجهت المملكة خلال جائحة كورونا .. فيديو

كشف يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، عن التحديات التي تواجه الأردن في الفترة الحالية، قائلاً: "تكلفت الحكومة الجديدة في شهر أكتوبر عام 2020، وكنا نمر بالموجة الثانية من جائحة كورونا .. فقامت هذه الحكومة على الفور بعمل مستشفيات ميدانية في أقاليم المملكة لاستيعاب المرضى وتصدي موجات كورونا".

وأضاف يوسف الشمالي خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن أعداد الإصابات بـ كورونا أصبحت تنخفض حتى قلت إلى النصف في الأردن، مضيفاً أن في الموجة الثالثة من كورونا تم قياس 4 مؤشرات رئيسية، وهما: عدد الإصابات، حالات الوفاة، وحالات دخول المستشفى، وحالات الدخول إلى الرعاية المركزة.

ونوه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أن وزارة الصحة الأردنية قامت بإجراء دراسة أثناء الموجة الثالثة من جائحة كورونا، والتي تنص على أن 82% من المصابين الأردنيين الذين دخلوا المستشفيات، لم يأخذوا أي جرعة من لقاح كورونا.

وتابع يوسف الشمالي أن 87% من حالات الوفاة التي كانت تتم في الأردن، لم يأخذوا أي جرعة من اللقاح أيضاً، مشيراً إلى أن عدد الإصابات بكورونا في الموجة الثالثة، لم يتجاوز 700 شخص فقط، معقباً: "ده كان رقم كويس بنسبالنا".

وأكمل وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أن في شهر 9 من العام الماضي، كان لا يوجد أي قطاع أو نشاط اقتصادي مغلق على مستوى المملكة الأردنية، معقباً: "كل هذه القطاعات أصبحت مفتوحة بالكامل".