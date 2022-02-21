يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك.. مكافحة الإدمان عن هروب 3 موظفين من الكشف

علق عمرو عثمان، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على هروب 3 موظفين من لجان الكشف عن المخدرات، قائلا:" بعض الموظفين يحاولون الإمتناع أو الهروب من حملات الكشف، وعليه سيتم التعامل معهم كـ حالة إيجابية وفقا للقانون"، متابعا: تقدم لنا خلال الفترة الماضية ما يقارب من ألف موظف خشية من تطبيق القانون.

وأضاف "عمرو عثمان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن القانون يهدف إلى غلق كافة الأبواب أمام المتعاطي حتى يصبح التعافي من الإدمان هو الحل الوحيد أمامه، متابعا:" نسبة الإدمان انخفضت بشكل كبير الفترة الحالية، وهذا بمثابة إنجاز كبير.

واسترسل:" نستهدف زيادة نسبة التعافي، ونعمل على توفير مرافق حيوية خالية من المخدرات، متابعا: الصندوق يرفع شعار "يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك".

ولفت إلى أن نسبة حدوث الكوارث والأخطاء تصل إلى 3 أضعافها عند التعاطي، متابعا: نسبة تعاطي سائقي الحفلات المصرية انخفضت بشكل كبير ووصلت إلى أقل من .01