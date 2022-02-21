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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرضا خيريا بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

افتتاح معرض خيرى
افتتاح معرض خيرى بجامعة المنوفية

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة هيام عياد عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية معرض خيرى للطلاب بالكلية.

أكد مبارك أن الكلية من الكليات الرائدة لتخريج تكنولوجى صحى ذو كفاءة عالية قادر على المنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا، وملتزم بأخلاقيات المهنة ومتقن للمهارات التقنية المتخصصة التى تؤهله لتقديم الرعاية الصحية الآمنة، وقادر على خدمة مختلف المؤسسات الصحية.

وأشاد رئيس الجامعة بالمعرض وما يضمه من ملابس متنوعة بالجهود الذاتية لأعضاء هيئة التدريس لخدمة الطلاب، متمنيا النجاح للمعرض وتكرار الفكرة لتوفير مختلف متطلبات الطلاب وتقديمها لهم بأسعار مخفضة.

جامعة المنوفية كلية العلوم التطبيقية المنوفية معرض خيري أخبار الجامعات

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