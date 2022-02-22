سرطان الثدي لدى المراهقات.. الأسباب والأعراض والمخاطر والعلاج

علامات وأعراض سرطان الثدي لدى المراهقين

أسباب تغيرات الثدي عند المراهقين

عوامل الخطر وأسباب الإصابة بسرطان الثدي لدى المراهقين

مضاعفات سرطان الثدي

تشخيص سرطان الثدي

علاج سرطان الثدي لدى المراهقين

هل يمكن منع سرطان الثدي لدى المراهقين؟

معدلات بقاء المراهقات على قيد الحياة بسرطان الثدي

أنواع سرطان الثدي

دعم وتشجيع المراهقات المصابات بسرطان الثدي

سرطان الثدي عند المراهقين نادر الحدوث وقد يحدث عند الأولاد أو الفتيات. إنه نمو لا يمكن السيطرة عليه للخلايا في الثدي،معظم أعراض سرطان الثدي ناتجة عن التغيرات الهرمونية وليس أي نمو خبيث للخلايا. ومع ذلك ، قد يؤثر هذا على الأنسجة والأعضاء المجاورة وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم إذا ترك دون علاج.



يصيب سرطان الثدي عادة النساء فوق سن الأربعين. ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات أيضًا أن حالات سرطان الثدي يتم تشخيصها في حوالي خمسة بالمائة من النساء دون سن الأربعين لذلك يمكن أن تحدث في أي عمر.

كشف موقع هيلثي عن الأعراض والأسباب وعوامل الخطر والتشخيص والعلاج والوقاية من سرطان الثدي لدى المراهقين ، إلى جانب أنواع سرطان الثدي.



علامات وأعراض سرطان الثدي لدى المراهقين



ليست كل تغيرات الثدي هي سمات سريرية لسرطان الثدي ، خاصة عند المراهقات. يمكنك طلب رعاية طبية لتأكيد السبب الدقيق.

قد تشمل الأعراض والعلامات الشائعة لسرطان الثدي .

ألم الثدي الذي هو أكثر من وجع الثدي الطبيعي الذي تشعر به أثناء الحيض

شعرت كتلة الثدي أثناء الجس

كتلة بالثدي تنتشر إلى الترقوة أو الإبط

تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الإبط

مظهر الثدي منتفخ ومحمر. تنقير من جلد الثدي المغطي

حنان الحلمة

إفرازات أو إفرازات من الحلمة بما في ذلك السائل أو الصديد أو الدم

عدم تناسق شكل وحجم الثدي على كلا الجانبين - غالبًا ما يكون التباين الطفيف أمرًا طبيعيًا

على الرغم من ظهور هذه الأعراض في سرطانات الثدي ، إلا أنها غالبًا ما تكون ناجمة عن أسباب أخرى ، مثل التغيرات الهرمونية في معظم المراهقات والمراهقات. لذلك ، ابحث عن خبير للتشخيص الصحيح.

أسباب تغيرات الثدي عند المراهقين

غالبًا ما تكون الكتل الصغيرة الموجودة على الثدي التي اكتشفها المراهقون والشباب عبارة عن أورام غير سرطانية (حميدة) ناجمة عن الالتهابات أو التقلبات الهرمونية. غالبًا ما تختفي هذه الكتل غير السرطانية دون علاج. ومع ذلك ، يوصى بزيارة الطبيب (4) .



قد تشمل الأسباب الشائعة لتغيرات الثدي لدى المراهقين والمراهقين ما يلي (2) .

كتلة بالثدي ، يمكن أن تكون خراجات أو ورم غدي ليفي (ورم غير سرطاني بالثدي). يختفي حوالي 50٪ من الأورام الغدية الليفية في غضون خمس سنوات ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى العلاج.

احمرار وألم حاد بالثدي على جانب واحد غالبًا بسبب الالتهابات

امتلاء الثدي وألم حاد في كلا الجانبين دون احمرار مما قد يشير إلى الحمل

آلام الثدي المتكررة مع الحيض ، والتي يمكن أن تكون دورية

إفرازات الحلمة ، بما في ذلك القيح أو السوائل الصافية أو الحليب أو الدم ، والتي يمكن أن تكون بسبب التهابات الثدي وصدمات الثدي وسيلان اللبن

ألم الثدي المزمن غير المرتبط بالدورة الشهرية ، والذي يمكن أن يكون ناتجًا عن استخدام الماريجوانا أو الخراجات أو الورم الغدي الليفي

امتلاء الثدي قبل الحيض وألم بسبب زيادة السوائل في الجسم يمكن أن يكون سببه التغيرات الهرمونية.

قد تبدأ قبل الدورة الشهرية بأسبوع وتتحسن أثناء الحيض. قد يشعر العديد من المراهقين بتحسن مع الأيبوبروفين وحمالة الصدر الداعمة.

يمكن أن يسبب خراج الثدي ، وهو تجويف مليء بالصديد ، والذي يحدث غالبًا بسبب بكتيريا المكورات العنقودية ، ألمًا واحمرارًا وتكتلًا (كتلة مؤلمة) على الثدي. قد يحدث هذا غالبًا بعد إصابة الحلمة أو الإرضاع أو ثقب الحلمة ويتطلب إزالة القيح بالإبرة والعلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الفم.

ورم دموي بالثدي ، وهو تجمع الدم في الثدي نتيجة الإصابة

يمكنك طلب رعاية طبية إذا اشتكى فتاتك أو ولدك المراهق من هذه الأعراض على الرغم من أنها قد لا توحي بالإصابة بسرطان الثدي ، إلا أن بعض أعراض الثدي تحتاج إلى علاج طبي.

عوامل الخطر وأسباب الإصابة بسرطان الثدي لدى المراهقين



السبب الدقيق لسرطان الثدي غير معروف في كثير من الحالات. ومع ذلك ، فإن العوامل التالية قد تزيد من خطر إصابة المراهقات بسرطان الثدي .

آفات عالية الخطورة في الخزعة

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي ، خاصة في سن مبكرة

العلاج الإشعاعي السابق لمنطقة الصدر لسرطانات الأطفال مثل سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين

التاريخ العائلي للإصابة بالمتلازمات الجينية ، مثل متلازمة لي فراوميني

وجود طفرات جينية مثل BRCA1 أو BRCA2 - يحمل واحد من كل 40 شخصًا من أصل يهودي أشكنازي أيًا من الطفرات

ملحوظة: لا تؤمن بالمفاهيم الخاطئة بأن استخدام مزيلات العرق ، أو ارتداء حمالات الصدر ذات الأسلاك السفلية ، أو الحصول على ثقوب في الحلمة ، أو الاحتفاظ بالحركة في جيب الثدي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذه غير مثبتة علميًا .



على الرغم من أن سرطان الثدي لدى الذكور يمثل 1٪ من جميع حالات سرطان الثدي ، إلا أن الإصابة به لدى المراهقين نادرة للغاية قد يُنصح بفحص الثدي للمراهقات اللاتي لديهن عوامل عالية الخطورة إذا كان لديهن أي مخاوف بشأن تغيرات الثدي أو الكتل.

مضاعفات سرطان الثدي



غالبًا ما تُلاحظ المضاعفات التالية عند الشابات المصابات بسرطان الثدي .



يمكن أن يؤدي العلاج الكيميائي لسرطان الثدي إلى مشاكل في الحمل والخصوبة. قد تعاني بعض الفتيات من انقطاع الطمث وقد يستأنف الحيض بعد شهور ، في حين أن القليل منهن قد يصبن بفشل مبيض سابق لأوانه (POF)

غالبًا ما تُلاحظ مشاكل العظام مثل هشاشة العظام وهشاشة العظام والكسور بعد العلاج بأدوية معينة من العلاج الكيميائي وأدوية الغدد الصماء (الهرمونات) لسرطان الثدي.

يمكن ملاحظة المشكلات النفسية والاجتماعية الناتجة عن الضيق الناتج عن التشخيص أو العلاجات مثل جراحات إزالة الثدي.

تُلاحظ في بعض الحالات مضاعفات جراحات استئصال الثدي مثل النزيف والورم المصلي (تجمع السوائل) والورم الدموي (جمع الدم) في موقع الجراحة وخطر حدوث جلطات الدم .

يمكن أيضًا رؤية أمراض القلب حتى بعد سنوات عديدة بسبب تأثيرات عقاقير العلاج الكيميائي.

تكرار الإصابة بسرطان الثدي أو السرطان الثانوي (السرطان النقيلي) الذي ينتشر إلى الأنسجة القريبة أو الأعضاء الأخرى مثل الرئتين والدماغ والعظام

يمكنك مناقشة الأمر مع أطباء أورام الأطفال لمعرفة النتائج لدى ابنك المراهق. قد يختلف التشخيص والعلاج اعتمادًا على بداية التشخيص ونوع السرطان وانتشاره.

تشخيص سرطان الثدي



لا يتم تضمين المراهقين في الفحص الدوري لسرطان الثدي لأن الإصابة نادرة خلال سنوات المراهقة. ومع ذلك ، يمكنك التحدث إلى أطباء الأسرة إذا كان هناك تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان الثدي أو إذا كان المراهق قلقًا بشأن أي تغيرات في الثدي.

يتم إجراء بعض الإجراءات والاختبارات التالية لتشخيص سرطان الثدي .

الفحص البدني والتاريخ الصحي للتحقق من الصحة العامة والتعرف على أي ظروف صحية أو عوامل خطر

فحوصات سريرية للثدي (CBE) لفحص الثدي بحثًا عن أي كتل ومعرفة خصائصه مثل قابلية الحركة والملمس

تصوير الثدي بالأشعة السينية ، للبحث عن أي نمو في الثدي

فحوصات الموجات فوق الصوتية ، والتي تستخدم موجات صوتية عالية الطاقة لتصور الأنسجة

التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بالرنين المغناطيسي للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن الثدي والمناطق المحيطة به

التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني أو البوزيترون ، والذي يستخدم حقن الجلوكوز المشعة قبل التصوير. تمتص الخلايا السرطانية الجلوكوز بكميات أعلى من الخلايا الطبيعية ، ويساعد الإجراء في تصور الأورام النقيلية.

اختبارات الدم لتحديد وجود السرطان من خلال البحث عن مواد كيميائية معينة تفرزها الخلايا السرطانية في الدم

تصوير الصدر بالأشعة السينية للتعرف على بعض أنواع سرطانات الثدي وفحص عظام الصدر

الخزعة ، والتي تتضمن تحليل العينات لتحديد نوع السرطان

لا يتم طلب جميع الاختبارات في وقت واحد ؛ قد يطلب الأطباء اختبارات التصوير لتأكيد التشخيص إذا اشتبهوا في الإصابة بسرطان الثدي. يتم إجراء فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني بعد التشخيص الأولي لتصوير أوضح ولمعرفة انتشار السرطان. لا توجد طريقة معيارية لتحديد مرحلة سرطان الثدي في مرحلة الطفولة ، لذلك يتم تحديد العلاج والتشخيص بناءً على التشخيص.

علاج سرطان الثدي لدى المراهقين



تتوفر علاجات مختلفة للأطفال والمراهقين المصابين بسرطان الثدي ، بما في ذلك العلاجات القياسية المستخدمة حاليًا والعلاجات الجديدة التي تم اختبارها في التجارب السريرية. يقوم فريق متعدد التخصصات من المتخصصين ، بما في ذلك أطباء أورام الأطفال ، بعلاج سرطانات الأطفال.

غالبًا ما يوصى باستخدام الأنواع التالية من العلاج القياسي للمراهقين الذين يعانون من نمو غير خبيث في الثدي .

الانتظار اليقظ ومراقبة السرطان والأعراض دون أي علاج. قد تختفي بعض الأورام ، مثل الأورام الحميدة ، بمرور الوقت.

الجراحة التي تنطوي على إزالة النمو وليس الثدي كله في معظم الحالات.

قد يتلقى المراهقون المصابون بسرطان الثدي (الخبيث) العلاجات التالية .

الاستئصال الجراحي للورم. لا تتم إزالة الثدي بالكامل في معظم الحالات.

يتم إعطاء العلاج الإشعاعي بالأشعة السينية عالية الطاقة أو غيرها من الإشعاعات لتدمير خلايا سرطانية معينة.

قد يُوصى أيضًا بالعلاج الموجه باستخدام عقاقير علاج كيميائي محددة تعمل فقط على الخلايا السرطانية. إنه أقل ضررًا من العلاج الكيميائي العام.

يتم إجراء علاجات مثل إزالة الثدي بالكامل (استئصال الثدي) إذا انتشر الورم على نطاق واسع في أنسجة الثدي وكان هناك خطر متزايد لتكرار الإصابة. يمكنك مناقشة الأمر مع أطباء أورام الأطفال لمعرفة أفضل خيار علاجي بناءً على نوع سرطان الثدي لدى المراهق وانتشاره. قد يوصي طبيب المراهق بزيارات متابعة منتظمة للتحقق من النتائج والآثار الجانبية للعلاج وفحص السرطانات الثانوية أو تكرارها.

هل يمكن منع سرطان الثدي لدى المراهقين؟



لا يمكن الوقاية من معظم السرطانات التي تصيب المراهقين ، بما في ذلك سرطان الثدي ، نظرًا لعدم وجود أسباب معروفة. قد يؤدي الحد من بعض عوامل الخطر البيئية ، مثل التعرض للإشعاع ، إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان في المستقبل لدى المراهقين. ومع ذلك ، غالبًا ما يتم ذلك فقط في ظروف لا يمكن تجنبها ، مثل علاج سرطان الأطفال .

قد تساعد إزالة أنسجة الثدي بعض المراهقين المصابين بطفرات في سرطانات الثدي. ومع ذلك ، لا يتم إجراؤه بشكل شائع ، خاصة خلال سنوات المراهقة ، لأن سرطان الثدي نادر لدى المراهقات حتى مع وجود عوامل الخطر.

معدلات بقاء المراهقات على قيد الحياة بسرطان الثدي

وفقًا لمركز موفيت للسرطان ، فإن معدلات البقاء على قيد الحياة للمراهقين والشباب المصابين بسرطان الثدي مرتفعة نظرًا لتوفر خيارات العلاج المختلفة ولأن معظم المراهقين يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي لتحمل العلاجات العدوانية .

أنواع سرطان الثدي



هناك أنواع مختلفة من سرطانات الثدي ، ويتم تصنيفها بناءً على الخلايا المحددة المصابة. تقع غالبية سرطانات الثدي تحت الأورام السرطانية ، وهي نمو الثدي الذي يبدأ في الخلايا الظهارية ، وبشكل أكثر تحديدًا ، السرطانات الغدية ، التي تنشأ من قنوات الحليب أو الغدد (الفصيصات).

يمكن أن يكون سرطان الثدي من الأنواع التالية بناءً على انتشاره .

سرطان الثدي في الموقع



ينشأ سرطان الثدي في الموقع من قناة الحليب ولا ينتشر إلى أنسجة الثدي الأخرى. ويسمى أيضًا سرطان الأقنية الموضعي أو سرطان داخل القناة أو سرطان القنوات الموضعي. إنه سرطان ثدي غير جراحي (لا ينتشر) أو سرطان ثدي قبل التوغل.

سرطان الثدي الغازية



سرطان الثدي الغازي ، المعروف أيضًا باسم سرطان الثدي المتسلل ، هو نوع من السرطان ينتشر أو يغزو أنسجة الثدي المحيطة. سرطان الأقنية الغازية (IDC) وسرطان الفصيص الغازي (ILC) من الأنواع الشائعة لسرطانات الثدي الغازية.

بعض السرطانات الغازية لها سمات خاصة ، وقد يختلف العلاج والنتائج. تكون هذه السرطانات أقل حدة ولكن غالبًا ما يصعب علاجها. تشمل الأنواع الخاصة من سرطانات الثدي الغازية .

سرطان الثدي الثلاثي السلبي ، وهو نوع عدواني من سرطان الثدي الغازي الذي يفتقر إلى المستقبلات التي توجد عادة في سرطانات الثدي.

سرطان الثدي الالتهابي ، وهو نوع غير شائع وسريع التطور من سرطان الثدي الغازي الذي يجعل الثدي أحمر ومنتفخًا وألمًا.

قد تؤثر الأنواع الأقل شيوعًا لنمو الثدي على خلايا أخرى في الثدي أكثر من قنوات الحليب وتتطلب علاجًا محددًا. تشمل سرطانات الثدي الأقل شيوعًا

مرض باجيت للثدي ، وهو شكل من أشكال سرطان الثدي يتطور من القنوات وينتشر إلى الهالة والحلمة.

أورام فيلوديس ، وهي أورام الثدي التي تتطور من النسيج الضام. هذه أورام حميدة (ليست خبيثة أو سرطانية) تنشأ في القنوات أو الفصيصات.

الساركوما الوعائية ، والتي تحدث في بطانة الخلايا الليمفاوية أو الأوعية الدموية وقد تصيب الجلد وقد يحدث هذا غالبًا بسبب العلاجات الإشعاعية السابقة.



دعم وتشجيع المراهقات المصابات بسرطان الثدي

تواجه حياة المراهقة تحدياتها ، ويمكن أن يكون تشخيص الإصابة بالسرطان أخبارًا مدمرة للعديد من المراهقين. ومع ذلك ، فإن الدعم المستمر من الآباء والأحباء يمكن أن يساعد العديد من المراهقين في النظر إلى الحياة بشكل إيجابي.

يقول الدكتور آشر ماركس ، مدير برنامج المراهقين والشباب وأخصائي أمراض الدم لدى الأطفال وأخصائي الأورام الطبية في جامعة ييل الطبية الذي ساعد في إنشاء مركز رعاية مرضى سرطان المراهقين ، "عندما يتم تشخيص المراهقين والشباب بالسرطان ، ينتهي بهم الأمر في بعض الأحيان غير قادرين على التواصل مع أقرانهم ، الذين لا يتعاملون مع مثل هذه الأمور الخطيرة ". وبالتالي ، "إنهم يتوقون إلى التفاعل مع المراهقين الآخرين في نفس الموقف" ، كما يقول.

كما يرى أيضًا ، " نحن نعلم الآن من الأبحاث أن المرضى الذين ليس لديهم شبكات دعم نفسي واجتماعي قوية يميلون إلى القيام بعمل أسوأ ، من حيث التكهن." "هناك المزيد من الاكتئاب ، والمزيد من القلق ، وقليل من الامتثال. وبالتالي ، هناك تأثير فعلي على النتيجة الطبية ، يمكنك طلب الدعم من المنظمات المحلية والمنصات عبر الإنترنت لمساعدة ابنك المراهق على التكيف مع الحالة.

لا تشير جميع التغيرات والأعراض في الثدي لدى المراهقات إلى الإصابة بسرطان الثدي. على الرغم من ندرته ، يمكن أن يصاب المراهقون بسرطان الثدي. يرتبط السعي وراء الرعاية الطبية والعلاج المبكر بتحسين التشخيص. يمكن للمراهقين الذين لديهم عوامل خطر معروفة مثل التعرض للإشعاع أو المتلازمات الجينية أو بداية سرطان الثدي في العائلات زيارة الأطباء الأساسيين للفحص. يمكنك أيضًا طلب المساعدة من مجموعات الدعم أثناء مساعدة ابنك المراهق على محاربة سرطان الثدي.