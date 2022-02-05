ألعاب الفيديو و المراهقين .. تحسن الحالة المزاجية .. تنمي طرق حل المشكلات.. تزيد من الميول العدوانية و البعد عن الواقع .. إليك طرق علاج إدمانها

التأثيرات الإيجابية لألعاب الفيديو على المراهقين

الآثار السلبية لألعاب الفيديو

نصائح لإدارة استهلاك المراهقين لوسائل الإعلام

أعراض إدمان ألعاب الفيديو

تدابير لمعالجة إدمان ألعاب الفيديو



عندما تجد ابنك المراهق غالبًا يجلس مع ألعاب الفيديو الخاصة به ، فقد تتساءل عن التأثيرات المحتملة لألعاب الفيديو على المراهقين، قد لا نعرف مراهقًا يكره ممارسة ألعاب الفيديو. وبالتالي ، وجدت دراسة أن 97٪ من المراهقين والأطفال يلعبون ألعاب الفيديو لمدة ساعة على الأقل يوميًا في الولايات المتحدة .

كشف موقع هيلثي عن الآثار السلبية والإيجابية لألعاب الفيديو على ابنك المراهق ، وبعض علامات إدمان ألعاب الفيديو ، ونصائح مفيدة للتعامل مع ذلك.

التأثيرات الإيجابية لـ ألعاب الفيديو على المراهقين



نعم ، يمكن أن تكون ألعاب الفيديو مفيدة لطفلك. لا تصدم ، سنخبرك لماذا. فيما يلي الأسباب التي تجعل الألعاب الافتراضية جيدة.

1. تحسين الوظائف المعرفية:

على عكس الاعتقاد الشائع ، يمكن لألعاب الفيديو أن تعزز المهارات المعرفية المتعددة مثل تخصيص الانتباه بشكل أفضل والمعالجة المرئية والذاكرة والتفكير والإدراك ، وفقًا لبحث نشرته جمعية علم النفس الأمريكية.



درس الباحثون التحليل التلوي لألعاب الفيديو وخلصوا إلى أن الآثار الإيجابية للألعاب العنيفة تشمل تحسين قدرة اللاعب على التفكير بأبعاد مختلفة ، تمامًا كما تفعل بعض الدورات الأكاديمية.

2. التنسيق بين اليد والعينين:

أظهرت الأبحاث أن المراهقين يمكنهم تعلم مهارات التنسيق المكاني والمرئي والعيني من ألعاب الفيديو ، وخاصة من ألعاب إطلاق النار. تتطلب بعض الألعاب قدرًا كبيرًا من هذه المهارات حتى تنجح. على سبيل المثال ، يحتاج اللاعبون إلى تتبع المواقف والسرعة والهدف والاتجاهات والمزيد. يعالج الدماغ كل هذه البيانات وينسق مع اليدين حيث يتم تنفيذ جميع الإجراءات باستخدام لوحة المفاتيح أو وحدة التحكم في اللعبة.



تقول المؤلفة الرئيسية للبحث إيزابيلا جرانيك من جامعة رادبود نيميغن في هولندا ، "هذا له آثار حاسمة على التعليم والتطوير الوظيفي ، حيث أثبت البحث السابق قوة المهارات المكانية للإنجاز في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات . "

3. سرعة التفكير والدقة:

تعمل الحركة في ألعاب الفيديو على إعداد اللاعبين لاتخاذ قرارات ذكية في أجزاء من الثواني. كما أنهم بحاجة إلى عناية فائقة للتعامل مع التغييرات غير المتوقعة في اللعبة.



4. العمل على البراعة:

تعمل الألعاب عبر الإنترنت على تحسين حركة اليدين بالماوس ولوحة المفاتيح. يتعلمون استخدام وظائف الاختصار على لوحة المفاتيح ويقدمون ردودًا سريعة.

5. قدرات حل المشكلات

يقترح الباحثون أن ألعاب الفيديو يمكن أن تساعد المراهقين في تطوير مهارات حل المشكلات لأنه أثناء لعب ألعاب الفيديو الاستراتيجية مثل لعب الأدوار ، يتحسن المراهقون الصغار في حل المشكلات.



6. يمكن لبعض الألعاب تحسين الحالة المزاجية ودرء القلق

ألعاب مثل Angry Birds و Bejeweled II مباشرة وتجلب السعادة الفورية أو الاسترخاء وتحسن الحالة المزاجية. يصفه الباحث جرانيك بأنه "فائدة عاطفية أساسية" يمكن للأطفال الحصول عليها من ألعاب الفيديو. يمكن للألعاب أيضًا تعليم الشباب كيفية التعامل مع الإخفاقات.



7. تعزيز نظرية الذكاء المتزايد

المراهقون ، الذين يتم تشجيعهم والإشادة بهم للعمل على لغز أو لعبة ، يطورون فكرة المعرفة التقدمية ، والتي تؤمن أساسًا بأن الذكاء ليس ثابتًا ويمكن تحسينه ؛ يمكن أن تنمو بالجهد والوقت. بهذه الطريقة ، توفر ألعاب الفيديو أرضية مثالية للأطفال لاكتساب مثل هذه السمات من الأفكار.



8. فوائد أخرى

يمكن لألعاب الفيديو التعليمية تعليم المواد المدرسية بشكل أكثر تفاعلاً ، ويمكن للألعاب المؤيدة للمجتمع أن تزيد من التعاطف لدى المراهقين.

تعتمد الآثار الإيجابية على الألعاب التي يختار ابنك المراهق لعبها. الألعاب العنيفة والجنسية الصريحة سلبية أكثر منها إيجابية.



الآثار السلبية لـ ألعاب الفيديو



ترتبط التأثيرات السيئة لألعاب الفيديو في الغالب بحجم اللعب ومحتوى اللعبة.



1. العدوان عند المراهقين:

من أكثر الآثار الضارة لممارسة ألعاب الفيديو العنيفة زيادة العدوانية لدى الأطفال . أظهر تحليل تلوي شامل شمل أكثر من 100 ورقة بحثية أن التعرض لألعاب الفيديو العنيفة هو عامل خطر سببي لزيادة السلوك العدواني .

زعم بعض الباحثين أن ألعاب الفيديو العنيفة يمكن أن تزيل حساسية الأطفال تجاه العنف ، وتقلل من احتمالية السلوك الاجتماعي المؤيد.

2. الإدمان على الألعاب:

تتم مناقشة مصطلح "الألعاب المرضية" أو إدمان ألعاب الفيديو على نطاق واسع في الأوساط الطبية على الرغم من أنه لم يتم تصنيفه بعد على أنه أي اضطراب رسمي في الدليل التشخيصي والإحصائي الأمريكي للاضطرابات العقلية (DSM).

من المرجح أن يصاب اللاعبون المرضي بالقلق والأرق والعزلة الاجتماعية والاكتئاب.



علاوة على ذلك ، فإن هذه العوامل مَرَضية مشتركة بمعنى أنها يمكن أن تؤثر على بعضها البعض. لذلك ، يمكن أن تؤدي الألعاب المرضية إلى الاكتئاب أو القلق أو الرهاب الاجتماعي ، ويمكن أن تجعل الثلاثة الأخيرة الطفل أكثر ميلًا وانجذابًا للعب .

3. ضعف الأداء الأكاديمي:

هذا أحد الآثار الجانبية لألعاب الفيديو على المراهقين. يمكن أن تؤثر ممارسة ألعاب الفيديو لساعات طويلة على أداء ابنك المراهق في المدرسة. أظهرت الدراسات أن قدرًا أكبر من الوقت الذي يتم قضاؤه في ممارسة الألعاب التي تظهر على الشاشة يمكن أن يرتبط بانخفاض الأداء الأكاديمي.



أظهر استطلاع أن 47٪ من اللاعبين الثقيل عبر الإنترنت حصلوا على درجات ضعيفة ، بينما كان أداء 23٪ من المستخدمين الخفيفين أفضل منهم .

4. الآثار الضارة على الصحة:

يمكن أن يكون للألعاب المفرطة تأثير سلبي على صحة المراهق حيث يقضي وقتًا أطول في ممارسة الألعاب الافتراضية بدلاً من ممارسة بعض التمارين البدنية. تزيد هذه الممارسة من خطر السمنة لدى الأطفال. في بعض الأحيان ، يتخطى الأطفال أيضًا وجبات الطعام وينامون لممارسة الألعاب التي يدمنونها. يمكن أن يؤدي التوهج المستمر من الشاشة أيضًا إلى الإضرار ببصر الطفل على المدى الطويل.



يمكنك تجنب هذه الآثار السلبية على أطفالك إذا واصلت مراقبة أنشطتهم.



نصائح لإدارة استهلاك ألعاب الفيديو للمراهقين



بصفتك أحد الوالدين ، يمكنك القيام بأشياء معينة للتخفيف من الآثار السلبية لألعاب الفيديو على سلوك الأطفال وإنجازاتهم.

ابحث واعرف محتوى وتصنيف ألعاب الفيديو التي يلعبها ابنك المراهق.

لا تقم بتركيب أي معدات لألعاب الفيديو في غرفة نوم طفلك.

ضع قيودًا على المدة وعدد المرات التي يمكن أن يلعب فيها ابنك المراهق الألعاب.

راقب استهلاك طفلك لوسائل الإعلام من التلفزيون والإنترنت وألعاب الفيديو.

ناقش طفلك حول مشاعره وملاحظاته حول الألعاب التي يلعبها. ما الذي يدفع الكثير من الاهتمام بهم؟

ناقش مع أولياء الأمور الآخرين لمعرفة المزيد عن ألعاب فيديو معينة ومشاركة الأفكار لمساعدة بعضهم البعض على فهم جوانب الأطفال.

كن نموذجًا جيدًا لطفلك وقلل من وقت الشاشة الخاص بك.

تحدث إلى الشباب حول الجوانب المختلفة لوسائل الإعلام ، وإيجابيات وسلبيات التعرض المفرط للشاشات ، والاستخدام المتوازن لوقت الشاشة.

اقض وقتًا مع العائلة ومارس أنشطة لا تتضمن الشاشات. أو اتخذ زمام المبادرة للخروج مع عائلتك كل أسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع لأخذ استراحة كاملة من الوسائط الرقمية. حتى يوم واحد خالي من الشاشات في الأسبوع يمكن أن يجعل الأطفال يدركون أن العالم الرقمي ليس كل شيء.

إذا كان ابنك المراهق يقضي وقتًا طويلاً في اللعب ، فعليك أن تبحث عن أعراض الإدمان.



أعراض إدمان ألعاب الفيديو



هل تشعر أن طفلك يقضي الكثير من الوقت في اللعب على الشاشة؟ ثم ابحث عن هذه العلامات والأعراض:

1. مشغول بشكل مفرط:

إذا كان ابنك المراهق يعاني من إدمان ألعاب الفيديو ، فهو منشغل باللعبة حتى عندما يكون بعيدًا عن اللعب. ألعاب الفيديو ضارة إذا كان المراهق منشغلًا بها بشكل مفرط.

2. يفتقر إلى السيطرة:

لا يستطيع مدمن ألعاب الفيديو التحكم في مقدار الوقت الذي يقضيه على الكمبيوتر. قد يبدأون اللعب بنية قضاء 20 دقيقة فقط ، لكن يطيلون ذلك لساعات. هذا يؤثر على دراستهم وهواياتهم الأخرى.

3. يهمل أشياء أخرى في الحياة:

يفضل ابنك المراهق البقاء في المنزل وممارسة الألعاب على الخروج أو قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء. قد يكون أداؤهم ضعيفًا أيضًا في الدراسات.

4. يصبح مبذرًا:

الأموال التي تمنحها لهم أو يكسبونها من خلال وظائف بدوام جزئي تذهب جميعها إلى شراء عناصر الألعاب. إنهم يقومون باستمرار بترقية حزم البرامج والأجهزة والملحقات ولا يمانعون في التكاليف المتضمنة.

5. يحصل على الدفاع

إنهم لا يريدون مناقشة إدمانهم على الألعاب معك. يفاجئونك عندما تسألهم عن الوقت الذي يقضونه في اللعب. إنه مؤشر على أن هناك شيئًا ما خطأ ، خاصة إذا بدوا غير مهتمين بشعور أصدقائهم وعائلاتهم بأنهم مهملون من حياتهم.

قد يتغير سلوك المراهقين بشكل جذري إذا أصبح هو أو هي مدمنًا. يجب أن تتدخل حتى لو أظهر ابنك المراهق اثنين أو ثلاثة من الأنماط السلوكية المذكورة أعلاه.



تدابير لمعالجة إدمان ألعاب الفيديو عند الأطفال



يجب التعامل مع الألعاب المرضية بنفس طريقة التعامل مع أي إدمان آخر. لذا ، كيف تبدأ في محاربة الإدمان؟ فيما يلي بعض الطرق لمعالجة إدمان ألعاب الفيديو بين المراهقين.

1. تحدث إلى ابنك المراهق:

ساعد ابنك المراهق في التعرف على سلوكه القهري. قد يصرون على إنكار وجودهم في شيء ، لكن لا يفقدون الأمل أو الصبر. أخبرهم بمدى قلقك من رؤيتهم يقضون ساعات طويلة في اللعب. حاول ألا تكون حكمًا. قد يشعرون بالحرج.

2. تحديد الوقت:

لا تأخذ وحدة التحكم في الألعاب أو الكمبيوتر الخاص بهم لإخراجهم من المشكلة. قد يصبحون عنيدون ويستمرون في اللعب خارج منزلك ، الأمر الذي قد يكون أكثر إزعاجًا. بدلاً من ذلك ، ناقش الأمر مع طفلك ، وحدد حدودًا زمنية. خصص بعض الوقت كل يوم يمكنهم فيه لعب اللعبة. يمكنك تقليل وقت اللعب تدريجيًا من ثلاث ساعات يوميًا إلى ساعتين ، واحدة وهكذا.

شجع طفلك على الالتزام بالجدول الزمني ، وكن قدوة من خلال إبقاء الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية بعيدًا.

3. استشر معالجًا:

إذا لم تنجح جهودك في المنزل ، اصطحبهم إلى معالج أو سجلهم في برنامج التخلص من الإدمان. ستؤدي الاستشارة إلى طريق الشفاء.

4. العلاج السلوكي المعرفي :

قد يوصي المعالج أيضًا بالعلاج السلوكي المعرفي الذي يركز على تغيير أفكار الطفل ومشاعره. إنها الطريقة الأكثر شيوعًا لإدمان ألعاب الفيديو. إنه ينطوي على استبدال الأفكار غير الصحية حول الألعاب بشيء بناء وتقليل الوقت الذي يقضيه في ممارسة الألعاب. عليك أن تعمل على ذلك من خلال منح مكافآت لاتباع القواعد الجديدة ، وتذكيرك باستمرار بالتوقف عن اللعب وإشراك المراهق في أنشطة أخرى .

ألعاب الفيديو ليست سيئة أو ضارة إذا تم لعبها ضمن حدود ، لكنها ليست ضرورية أيضًا. الكثير من الألعاب يمكن أن تجعل الطفل منفصلاً عن الحياة الخارجية. إذا كنت قد عرّفت ابنك المراهق على الألعاب ، فمن مسؤوليتك معرفة نوع الألعاب التي يلعبها ومدتها.

لا تعارض طفلك أو تمنعه ​​من فعل ما يحب. بدلاً من ذلك ، حاول دمج الأنشطة الأخرى في حياتهم بشكل بناء.