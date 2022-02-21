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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قبل انتهاء المرحلة الأخيرة بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. تعرف على الأماكن الشاغرة للطلاب وإجراءات القبول النهائي وموعد سداد المصروفات

صدى البلد

- الأعلى للجامعات: 48 ساعة فقط لسداد المصروفات بعد القبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 
-كيفية التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
الصيدلة والهندسة.. أماكن شاغرة لطلاب تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني
-الأعلى للجامعات الخاصة يوضح إجراءات القبول النهائي
 

انطلقت اليوم الاثنين 21 فبراير، المرحلة الخامسة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد إعلان نتائج المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة التي انطلقت الخميس 17 فبراير.

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن المرحلة الخامسة من تنسيق الجامعات الخاصة بدأت اليوم الاثنين بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التي انطلقت أمس الأحد 13 فبراير. 

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنه تم فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية حتى الساعة الثامنة مساء السبت 5 فبراير الجاري، لافتا إلى أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة وإذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.

 وأكدت أن التقديم متاح فقط لجميع الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة مئوية 55٪ أو أكثر لعامي 2021 و 2020 ومن لم يتم قبولهم في إحدي الجامعات الخاصة أو الأهلية سابقا.

وأكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات حول إجراءات القبول النهائي بالجامعة، أنه تمت مراجعة أوراق الطالب بعد قبوله بالجامعة من خلال مكتب التنسيق، من خلال إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب على الرغبة التي اختارها، وفي حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر في البرنامج المرشح عليه.

وأوضح المصدر أنه يتم التقدم الجامعات خدمة إضافية في الإرشاد الأكاديمي المبكر وذلك من خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له، مشيرا إلى أنه يطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجرى الكشف الطبي في إحدى المستشفيات والمراكز التي تعلن عنها الجامعة.

وتابع: يقوم الطالب بعد ذلك باستخراج كارنيه الجامعة، ويصبح طالبا ملتحقا بها، كما يتم عقد اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبناء على نتيجة الاختبار يكون للجامعة فرض بعض مقررات اللغة الإنجليزية ولا يجوز للطالب الاعتراض على ذلك، ويقوم بمقابلة المرشد الأكاديمي للاتفاق على خطة الدراسة للطالب وتحديد المقررات التي سيقوم بتسجيلها في الفصل الدراسي الأول". 

وأكمل: "يتم سداد باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائما".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنه قد تم فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية حتي الساعة الثامنة مساء السبت 5/2/2022.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه خلال التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يظهر للطالب الكلية التي تم ترشيحه لها كما يظهر للجامعة قائمة بالطلاب الذين تم قبولهم بكلياتها وتقوم الجامعة باخطار الطلاب بقبولهم مع السماح بفترة لا تزيد عن 48 ساعة لسداد المصروفات.

وأضاف "المصدر" أنه بعد مرور 48 ساعة يتم حصر الطلاب المسددين لمصروفات ويعتبر الطالب الغير مسدد مكانا شاغرا للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه يحق للطالب اعادة التقدم اكثر من مرة لحين قبوله، كما يحق للطالب تسجيل رغبة واحدة فقط في المرحلة.

طريقة التقديم والتسجيل:

- طريقة انشاء حساب جديد لطلاب الشهادات المعادلة
- يختار الطالب إنشاء حساب من القائمة اليمنى.
- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة البحث بالرقم القومي.
- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.
- بمجرد استيفاء البيانات وتأكيد الحفظ سيتم تفعيل الحساب و إرسالها للجامعة المراد التقدم اليها لمراجعة المجموع المكافئ

بينما طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى:
- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.
- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال الرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة في خانة كلمة المرور.
- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.
- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب

ننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة :
الهندسة 70%
علوم الحاسب 65%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%
الفنون التطبيقية علمي - فنون  علمي 63%
الطب البشري 85% 
طب الأسنان 82%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%
الطب البيطري 75 %
العلوم الأساسية 60%
الإعلام – لغات وترجمة  - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59% 
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء
 
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%
الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%
 

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تنسيق الجامعات الأهلية :
 الهندسة : 65%
علوم الحاسب : 62%
التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%
الفنون التطبيقية علمي : 59%
العلوم الأساسية : 58%
الطب البشري : 82%
طب الأسنان : 79%
العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%
الطب البيطري : 73 %
 
وجاء الحد الأدني لكليات جامعة الملك سلمان ليكون كالتالي:
الطب البشري 80 %
الهندسة 63%
علوم الحاسب 60%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%
الفنون التطبيقية علمي -  فنون علمي 58%
طب الأسنان 77%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%
الطب البيطري 70%
العلوم الأساسية 56%
الإعلام – لغات وترجمة -
الفنون التطبيقية     أدبي - فنون  أدبي 55%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%

تنسيق الجامعات الجامعات الخاصة الثانوية العامة التعليم العالي وزارة التعليم العالى

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